Milan | Gattuso | Se merito 7? Non lo prendevo nemmeno in religione

Milan - travolta la Fiorentina 5-1 : Gattuso in Europa League dai gironi : Il Milan chiude al sesto posto la Serie A 2017/18 grazie al 5-1 sulla Fiorentina nell'ultima giornata di campionato. I rossoneri salgono a 64 punti e accedono alla fase a gironi di Europa League ...

Carica Gattuso «È la partita che cambia la vita al Milan» : Luca Talotta Milano Lo stress di chi è arrivato al capolinea dopo tante partite logoranti, ma anche di chi sa che gli ultimi 90' potrebbero cambiare radicalmente il futuro del club. Perché se è vero ...

Milan - Gattuso fa chiarezza sul mercato : È un patrimonio della società, uno dei più forti portieri al mondo. Decideranno lui e la società cosa fare, devo ringraziarlo perché si sta impegnando'.

Milan - Gattuso : 'Domani vincere cambia la vita. Non cambio modulo' : ... Alessandro Nesta e Pippo Inzaghi , allenatori rispettivamente di Perugia e Venezia che si sfideranno nei play-off di Serie B: 'Ci sentiamo spesso su Whatsapp abbiamo la chat dei campioni del mondo. ...

Caso Donnarumma-Milan? Gattuso alza i toni in conferenza stampa : Donnarumma-Milan, un sodalizio incerto in vista della prossima stagione a causa delle condizioni finanziarie del club rossonero “E’ da un anno che si parla tutti i giorni di lui, ci ha messo del suo ma bisogna lasciarlo tranquillo. E’ un patrimonio della società, uno dei più forti portieri al mondo. Decideranno lui e la società cosa fare, devo ringraziarlo perché si sta impegnando”. L’allenatore del Milan Rino ...

Milan - Gattuso nei guai in vista del match con la Fiorentina : l’allenatore rossonero perde uno dei suoi big : Al termine dell’allenamento di ieri, Suso ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per due settimane Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista del match con la Fiorentina, l’allenatore rossonero non potrà contare su Suso a causa di un infortunio accusato nella giornata di ieri. Suso – Ph Lapresse L’esterno offensivo, inserito nella lista dei 35 pre-convocati della Spagna per il Mondiale in ...

Milan - Suso out 2 settimane : Gattuso in emergenza contro la Fiorentina : La qualificazione in Europa League è al sicuro, l'ottavo posto dista quattro punti e c'è una sola partita ancora da giocare. Ma il Milan vuole difendere il sesto posto dall'attacco dell'Atalanta per ...

Il Milan : Gattuso chiede l'aiuto di San Siro - Calcio : RACCONTI ROSSONERI 'Il nuovo mondo di Conti , una vita in...palestra e il ritorno al pallone', è il titolo di pagina 11 de La Gazzetta dello Sport con il relativo sommario: 'Andrea lavora già con la ...

Milan - Romagnoli : 'Europa League? Puntavamo alla Champions. Gattuso...' : È un uomo schietto e sincero, conosce bene il mondo Milan e questo è stato importante' SUL Milan - 'Abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo un gruppo giovane. Speriamo di continuare a crescere ...