calcioweb.eu

: #Milan, firmata una nuova partnership: tutti i dettagli della collaborazione - CalcioWeb : #Milan, firmata una nuova partnership: tutti i dettagli della collaborazione - theo__94 : Vabbè dai, domani porto il diario con la giustifica firmata da mia madre perché non ho potuto vedere il Milan. Il… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Novità in casaprimagara di campionato contro la Fiorentina, in mattinata conferenza stampa,tecnico/commerciale con il Guizhou Hengfeng, ecco le dichiarazioni di Fassone: “E’ un’intesa commerciale che andiamo a stipulare attraverso la nostra società cinese,China. Questo terzo accordo è particolare: non fa parte delle sponsorizzazioni, ma ha caratteristiche speciali, che vanno oltre i rapporti tipici. E’ più un accordo di strategia, di programmazione di lungo periodo. Un accordo volto a massimizzare i ricavi. Per i club cinesi una delle cose più importanti è costruire giovani calciatori cinesi. La Cina è passata dal periodo di grande importazione di stelle, al momentocrescita dei talenti locali. In quest’ottica ilrappresenta un bacino di conoscenza e di know-how, tanto che un club come questo ha ritenuto ...