Milan batte Fiorentina 5-1 | è Europa League | senza preliminari

Stophate - Milano in piazza per diritti. Boldrini : combattere odio : Milano , askanews, - In piazza per dire no alla cultura dell'odio e ribadire l'importanza dei diritti, contro stalking, cyber-bullismo, minacce e violenza di genere: in centinaia hanno partecipato in ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano va sul 2-0. L’Olimpia batte in gara-2 una Cantù mai doma : L’Olimpia Milano vince anche gara-2 per 87-75 e si porta sul 2–0 nella Serie dei quarti di finale contro Cantù. Una partita che ha visto la squadra di Pianigiani scappare nel secondo quarto ed avere poi sempre in controllo il match nonostante una Red October mai doma e che ha provato a rimontare fino alla fine. Dairis Bertans è il top score di Milano con 16 punti, ma un grandissimo contributo lo portano Mindaugas Kuzminskas (15 punti) e Kaleb ...

Il primo Boeing di Air Italy arriva a Milano : 'battezzato' dai Vigili del fuoco : E' il primo dei 50 veivoli che entreranno nella flotta entro il 2022. Lo scorso 11 maggio Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 737 MAX nella nuova livrea presso il "Boeing Future Flight" di ...

A Milano la coppa di chi sa combattere : in campo 250 ragazzi dei reparti oncologici. “Vincere serve per dare forza agli altri” : I Toscanacci festeggiano la vittoria del trofeo 2017 Il più temuto si chiama Elia Stellati: è di Volterra, ha 22 anni e lo scorso anno è stato il capocannoniere con 12 gol in 4 partite e infatti c’è chi quest’anno propone di chiuderlo negli spogliatoi. Di sicuro infatti la sua squadra, i Toscanacci, sarà ancora quella da battere nella seconda edizione della Winners’ Cup, torneo di calcio a cui partecipano pazienti ed ex ...

Finale Coppa Italia - Juve batte Milan 4-0 : cronaca e pagelle del match Video : E' un risveglio amarissimo per il Milan e i Milanisti. Una sconfitta pesantissima arrivata in modo che nemmeno il più pessimista poteva mai aspettarsi. Il Milan perde 4-0 [Video] pur giocando comunque un primo tempo ad alti ritmi e impostando azioni migliori rispetto agli avversari. La Juve [Video]si dimostra squadra matura, che sa soffrire, ma non perde mai il controllo. Alla prima disattenzione rossonera, la Vecchia Signora non ha perdonato e ...

La Reyer sempre più nella storia : batte Milano ed è prima della classe in stagione regolare : Una serata più storica dell'altra per la Reyer Venezia che, dopo aver conquistato la scorsa settimana la Fiba Europe Cup, per la prima volta nella sua storia chiude il campionato di regular season in ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

Milan - Pasalic : 'Ecco come si batte la Juve!' : Mario Pasalic , centrocampista dello Spartak Mosca ma lo scorso anno al Milan , dove fu decisivo nella finale di Supercoppa italiana contro la Juve , parla a la Gazzetta dello Sport : 'La Juve si batte da squadra. Il Milan dovrà fare proprio questo, noi ci siamo caricati pensando a tutti i trofei vinti da questo club in passato e ci siamo detti che toccava a noi'.

Milano batte un colpo : in arrivo le trimestrali migliori d’Europa : Il monte utili del primo trimestre potrebbe crescere di un miliardo di euro a 10,6 miliardi nonostante lo stallo politico e i primi segnali di rallentamento del ciclo. Merito di banche, utility ed energy....

Serie A - Milan batte Bologna 2-1 Video : 3 Partita giocata nel segno della sofferenza e di qualche gol mancato per il #Milan che ha vinto di misura 2-1 in casa del Bologna di Donadoni. A segno sono andati Hakan Çalhanoglu di ritorno dall'infortunio e Jack #Bonaventura, secondo gol nelle ultime tre partite. Per il club casalingo ha segnato De Maio nel secondo tempo. Roberto Donadoni ha schierato il 4-3-3: Antonio Mirante; Ibrahima Mbaye, Giancarlo Gonza'lez, Sebastien De ...

