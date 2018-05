Migranti | al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la musica

Minacce ai gestori del centro per rifugiati : accoglienza revocata a due Migranti : MARANO - Violenze e comportamenti aggressivi all'interno di un centro di accoglienza per rifiugiati di Marano. I carabinieri della locale Compagnia, in collaborazione con i militari del Reggimento ...

Migranti - Salvini contro Gentiloni. Ma il leghista Iwobi 'Ambasciate diano visti ai Migranti del Centro Africa' : ROMA - In una giornata di tensione tra partiti, a due giorni dalle consultazioni di lunedì al Colle che imprimeranno una svolta all'impasse nel quale si trova la politica italiana sulla formazione del governo, nasce una nuova polemica sull'immigrazione tra il leader leghista e il premier. Polemica nella quale interviene anche il senatore leghista di origine ...

Migranti : Calderoli - senza governo centrodestra Italia grande centro raccolta : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Stando al Def, dunque ai numeri ufficialmente forniti dal governo, nel 2018 i circa 174mila richiedenti asilo che ospitiamo ci costeranno qualcosa come 4,5 miliardi per il loro mantenimento. Ma chiaramente, pensando alle migliaia di immigrati sbarcati in queste ultime settimane e a quelli che arriveranno nei prossimi giorni, questi numeri sono destinati a lievitare”. Lo dice Roberto Calderoli, della ...

Gioiosa jonica - svastica su murales di centro per Migranti : Gioiosa jonica , REGGIO CALABRIA, - Persone non identificate hanno compiuto un atto di vandalismo ai danni della struttura che a Gioiosa jonica é adibita a luogo d'incontro per migranti, incidendo una ...

Il Comune dà ai Migranti le case del centro anziani. È polemica : "Famiglie italiane escluse" : Nel piccolo Comune di Abbadia Lariana, 3.200 residenti in provincia di Lecco, è scoppiata una polemica durissima. Al centro della bufera è finita la Giunta guidata dalla piddì Cristina Bartesaghi dopo aver deciso di ospitare quattro immigrate, che hanno ottenuto da poco il riconoscimento del diritto d'asilo, in due appartamenti comunali, nel centro per anziani di piazza don Luigi Alippi. "E intanto - commenta l'assessore lombardo Riccardo De ...

Guerrigliero libico arrivato a Napoli distrugge il centro per Migranti Video : Gli sbarchi nel nostro Paese sono diminuiti ma l'allarme terrorismo non cala, il pericolo che tra i #migranti si possano nascondere terroristi è ancora molto alto. Proprio ieri sono state arrestate tredici persone responsabili a vario titolo di contrabbando e traffico di esseri umani. La Guardia di Finanza ha fatto luce su una rete di scafisti che, grazie a dei motoscafi potenti, traghettava migranti in Sicilia. Questi gommoni super veloci ...

Preso guerrigliero libico : ha distrutto il centro Migranti a Napoli : Voleva ottenere dei medicinali pur non avendo la ricetta necessaria e quando alla 'medicheria' del centro d'accoglienza gli hanno risposto picche, ha prima danneggiato la stanza, per poi aggredire ...

Migranti - Centro Astalli : “Calati gli arrivi - ma aumentate le difficoltà dell’accoglienza. Molti dormono in strada” : Calano gli arrivi di rifugiati in Italia. Nel 2017 sono stati 62.067 in meno rispetto all’anno precedente, ovvero 119.369 contro i 181.436 del 2017. Ma l’obiettivo di un sistema di accoglienza unico e con standard uniformi è ancora lontano, anzi aumentano le difficoltà di accesso alla protezione per chi chiede aiuto. A dirlo, con il suo Rapporto Annuale, è il Centro Astalli. “È necessario uscire dalla dicotomia e avere un unico ...

I gesuiti del Centro Astalli : "Calo dei Migranti non è buona notizia" : Il Centro Astalli è intervenuto sulle statistiche riguardanti gli arrivi dei migranti. Il servizio dei gesuiti per i rifugiati, che ha sedi dislocate nelle principali città d'Italia, ha sottolineato come la diminuzione degli sbarchi possa non rappresentare un fattore positivo."Il calo del numero di persone che arriva in Europa in cerca di protezione non è necessariamente una buona notizia" dato che viene registrato un aumento delle "difficoltà ...

Migranti - Centro Astalli : "Il 40 per cento di chi arriva dalla Libia soffre per le violenze e i traumi subiti" : Nel suo report annuale il servizio dei gesuiti per i rifugiati denuncia il preoccupante esito delle visite psichiatriche e l'inadeguatezza della rete di...

Centro di Castelfranco più pulito grazie ai Migranti spazzini : Il Comune ha premiato cinque richiedenti asilo che da alcuni mesi la domenica mattina si 'armano' di guanti e sacchetti

Bardonecchia - irruzione agenti francesi nel centro Migranti : Farnesina chiede spiegazioni : Italia e Francia sull'orlo di una crisi diplomatica, come non accadeva da anni. E ancora una volta lo scontro si consuma sul tema dell'immigrazione, o meglio sul controllo della frontiera...