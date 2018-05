Merendine | in 4 casi su 10 i consumatori sono adulti

meteoweb.eu

: RT @ToscanaBT: #Travel #news dal mondo: Merendine, in 4 casi su 10 i consumatori sono gli adulti -> - monicazyoung : RT @ToscanaBT: #Travel #news dal mondo: Merendine, in 4 casi su 10 i consumatori sono gli adulti -> - ToscanaBT : #Travel #news dal mondo: Merendine, in 4 casi su 10 i consumatori sono gli adulti -> -

(Di domenica 20 maggio 2018) In quattrosu dieci a consumaregli: lo rende noto l’Associazione delle industrie dolciarie italiane (Aidepi) secondo cui queste produzioni dolciarie da forno valgono 1 miliardo di euro di fatturato. I bambini fino a 10 anni consumano solo il 22% del totale divendute e i ragazzi da 11 a 14 anni solo il 9%. Gli snack preconfezionaticonsumati soprattutto da under 35 (il 59%), ma li consumano anche i 40-50enni e, un po’ meno, gli over 60. Le più amate dagli, afferma Aidepi,le stesse che mangiavano da piccoli, a confermare un forte legame emozionale verso il prodotto: in testa le brioche, seguono quelle a base di pasta frolla e poi a base di pan di Spagna. L'articolo: in 4su 10 iMeteo Web.