Mercato Milan | il sesto posto scatena Mirabelli | “Suso e Donnarumma non sono sul mercato

CalcioMercato Milan - triplo colpo per vincere lo scudetto : i nomi : Il Milan sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Il principale obiettivo della dirigenza rossonera è quello di acquistare un attaccante di qualità, che sia in grado di mettere a segno almeno venti reti in stagione. Il primo nome nella lista di Fassone e Mirabelli è quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino che viene valutato tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro, cifra molto più bassa rispetto a quella ...

Donnarumma - è l'ultima col Milan? Tra 90' comincia il Mercato : social - Il rapporto tra Donnarumma e il mondo milanista è cambiato tantissimo dal 2015 al oggi. Quando ha esordito, il sentimento dominante era la curiosità. Al secondo posto, la sorpresa. Gigio ...

Milan - Gattuso fa chiarezza sul Mercato : È un patrimonio della società, uno dei più forti portieri al mondo. Decideranno lui e la società cosa fare, devo ringraziarlo perché si sta impegnando'.

Milan : sì alla rivoluzione? Potrebbero esserci 10 operazioni di Mercato Video : Il Milan è atteso dall’ultima giornata di campionato che potrebbe regalare la qualificazione diretta in Europa League. Ai ragazzi di Gattuso basta vincere l’ultima in casa contro la Fiorentina per assicurarsi l’accesso diretto alla competizione, ma potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non riesca a vincere a Cagliari. Il raggiungimento di questo traguardo sara' molto importante per il futuro dei ...

CalcioMercato Milan - doppio colpo per una squadra stellare? Video : Il Milan sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno dei possibili colpi della dirigenza rossonera è Alessandro Florenzi, il quale, a sorpresa, potrebbe lasciare la Roma. Il calciatore, da tempo nel giro della Nazionale italiana, molto stimato per la sua duttilita' può essere schierato sia da terzino che da centrocampista, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il club ...

CALCIOMercato Milan / News - Kalinic verso la Bundesliga (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN News, ultime sulla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'obiettivo principale per i rossoneri rimane quello dell'acquisto di una mezzala di grandissimo valore.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:58:00 GMT)

CalcioMercato Milan / News - Riso incontra Mirabelli : nel mirino Baselli e Jankto? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News, ultime sulla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'obiettivo principale per i rossoneri rimane quello dell'acquisto di una mezzala di grandissimo valore.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:14:00 GMT)

CALCIOMercato Milan / News - ecco qual è il grande obiettivo per l'estate! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN News, ultime sulla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'obiettivo principale per i rossoneri rimane quello dell'acquisto di una mezzala di grandissimo valore.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:40:00 GMT)

CalcioMercato Milan - possibile un maxi scambio con il Manchester United Video : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa Milan; a lasciare il club rossonero potrebbero infatti essere sia Donnarumma che Leonardo Bonucci. Sul primo ci sono alcuni top club europei, in particolare il Paris Saint Germain disposto a mettere sul piatto una super cifra per assicurarsi le sue prestazioni, mentre sul secondo è fortissimo l'interesse del Manchester United. Bonucci è stato ...

CalcioMercato Milan - Donnarumma al Psg? La super contropartita chiesta dai rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan ha intenzione di chiudere la stagione al sesto posto, piccola consolazione dopo le premesse di inizio stagione. Ma adesso è il momento di muoversi in vista della prossima stagione, in particolar modo la prima situazione da chiarire è quella che riguarda la questione portiere. Nonostante gli ultimi errori Donnarumma è sicuramente un pezzo pregiato, i rossoneri chiedono almeno 70 milioni di euro, cifra ...

Lautaro Martinez all'Inter / CalcioMercato - l'attaccante argentino verso Milano per le visite mediche : Lautaro Martinez all'Inter, Calciomercato: l'attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda nei prossimi giorni è pronto a viaggiare verso l'Italia per le visite mediche coi nerazzurri.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

CalcioMercato : torna la telenovela Donnarumma - Milan sì o Milan no? : La serata disastrosa nella finale di Coppa Italia ha raffreddato il sostegno dei tifosi e con gli obblighi del fair play finanziario che incombono sul Milan, Gigi Donnarumma è diventato uno dei nomi "...

Mercato : il Milan pesca in Premier? Arrivano due super giocatori da Manchester? Video : Il Milan si prepara a concludere nel migliore dei modi una stagione che non era certamente iniziata col piede giusto. I rossoneri avevano iniziato il proprio cammino sotto la guida di Vincenzo Montella, al quale poi è subentrato Gennaro Gattuso con risultati migliori. Il tecnico calabrese ha dato una mentalita' più aggressiva alla squadra, che lo ha to per buona parte di campionato salvo poi avere un calo durante l’insperata rincorsa per un ...