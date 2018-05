Meloni | Noi dentro? Da Salvini nessun gesto

Meloni : spero Colle non reticente su noi : 15.50 "Non vorrei che Mattarella avesse qualche reticenza nell'incaricare un esponente di centrodestra", ha detto Meloni (FdI) a "in mezz'ora in più" su Rai 3. "Il premier non è l'ultimo problema, è il primo. E' colui che stabilisce l' identità di un governo. Curioso che si affronti una trattativa partendo dalla fine", osserva a proposito della priorità data al "contratto di governo". Poi dice "orgogliosa e fiera" di essere di destra: "Oggi ...

Giorgia Meloni umilia Luigi Di Maio : 'Noi troppo di destra? Nel tuo governo...' : 'Una follia'. Così, imbarazzatissimi, dal Movimento 5 Stelle hanno commentato in tarda serata la rivelazione di Giorgia Meloni sul suo incontro con Luigi Di Maio . Il grillino, ha spiegato la leader ...

Giorgia Meloni : 'L'incarico a noi : in Parlamento cinquanta voti li troviamo' : 'Se si vuole continuare a parlare con il M5S sono disponbile a non considerare ostili i loro voti ma parliamoci chiaro: per governare insieme bisogna fare un accordo a monte sulla legge elettorale e ...

Molise - vince Toma e il centrodestra bussa al Colle. Forza Italia e Meloni 'Segnale che il governo spetta a noi' : CAMPOBASSO - La prima regione 'stellata' non c'è. Davide non ce l'ha fatta contro Golia, una sola lista non riesce a travolgerne 9 dello schieramento avversario. Così il M5s non replica fino in fondo ...

Governo - Pd a Berlusconi 'Noi con Meloni e Salvini Sta sognando' : 'Hanno raccontato agli italiani che avrebbero fatto tutto facile, tutto subito, tutto nuovo - ha scritto - e invece siamo alla paralisi e alle logiche della vecchia politica. Abbiamo visto 45 giorni ...

Meloni : 'Con M5s aperti al dialogo ma guida del governo a noi' : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni conferma la difficoltà di trovare un accordo con il M5s per una maggioranza di governo. "In particolare in Di Maio ...

Governo : Meloni - guidarlo tocca a noi : ANSA, - VERONA, 15 APR - "Per quanto un bicchiere di vino possa favorire il dialogo, il vino veritas, non credo sia il giorno per poter mettersi a parlare di questo". Lo afferma la leader di Fdi nel ...

Salvini - Berlusconi e Meloni : spetta a noi la formazione del governo - no a giochi di palazzo : Gli elementi dai quali i tre leader non intendono prescindere sono: "un presidente del consiglio espressione dei partiti di centrodestra, l'unità della coalizione e il rispetto dei principali punti del programma sottoscritto prima del voto, quali il taglio delle tasse, incentivi al lavoro, il blocco dell'immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini e sostegno alle famiglie". Di Maio a pranzo con Casaleggio e Grillo ad Ivrea

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini non strappera` - ma noi non abbiamo paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

Centrodestra - il retroscena su Giorgia Meloni. Gela Silvio Berlusconi : 'Partito unico? No - noi non ci stiamo' : Un retroscena nel retroscena. Quando Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , scrive Repubblica , sabato mattina si sono visti per sbloccare la crisi sulla presidenza di Camera e Senato , ...

CENTRODESTRA : "CAMERA A M5S - A NOI SENATO"/ Vertice Salvini - Berlusconi e Meloni : il nodo resta Paolo Romani : CENTRODESTRA: 'Camera M5s, a noi il Senato'. Vertice Salvini, Meloni e Berlusconi. Governo e Presidenze: il nodo resta Paolo Romani. Ultime notizie.

