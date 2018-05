Matteo Salvini avvisa Luigi Di Maio | “salta tutto”

Luigi Di Maio imbeccato da Davide Casaleggio chiede ancora di fare il premier. E Matteo Salvini : 'Qui salta tutto' : In un sabato apparentemente tranquillo e interlocutorio, durante il quale sono continuate le trattative sul nome del premier, è andato in scena il durissimo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio .

Sergio Mattarella è la vera preoccupazione di Matteo Salvini : un rapporto iniziato male - e ora... : Oggi riprenderanno i contatti Di Maio-Salvini per chiudere la partita sul futuro premier. I leader lavorano su una rosa di 3-4 nomi, graditi ai Cinquestelle senza essere organici al Movimento: ...

Matteo Salvini - il retroscena : la telefonata furibonda a Silvio Berlusconi rivelata da Augusto Minzolini : Potrebbe essere una telefonata ad aver suggellato la fine del centrodestra , la coalizione nata 24 anni fa quando Silvio Berlusconi scelse di scendere in politica per impedire alla sinistra di andare al governo. E' quella che, secondo quanto rivela Augusto Minzolini su Il Giornale , ha fatto ieri Matteo Salvini a Silvio Berlusconi subito dopo la '...

Matteo Salvini : 'Il nome del premier lo facciamo prima a Mattarella' : La prassi è inusuale, nel senso che nessuno, da quando non c'è più il sistema proporzionale puro della prima Repubblica, è andato prima al Quirinale a comunicare il nome del premier , per poi ...

Matteo Salvini : "Il premier sarà un professionista incontestabile" : "Né io né Di Maio premier? Questo mi sembra chiaro fin dall'inizio". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato a un gazebo a Milano. Secondo Salvini, il premier con M5S deve essere "una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma".Ai giornalisti che gli chiedono il nome del futuro presidente del Consiglio, ...

Governo - Matteo Salvini lancia il nome del premier tecnico che piace ai grilini : si valuta Andrea Roventini : Incassato il voto favorevole al contratto di Governo, tra le fila pentastellate serpeggia più ottimismo che il Capo dello Stato possa propendere per una scelta più politica, favorendo quindi l'...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Silvio Berlusconi ci metterà contro giornali e tv' : Non è stata la presenza del capitolo ' Conflitto d'interessi' a scatenare l'ira di Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini ma il fatto che il leader della Lega non abbia voluto correggerlo. Il Cav, ...

Matteo Salvini stretto nella morsa Berlusconi-Di Maio. Si va verso un nome terzo tra i 5 stelle : Il grande gioco del governo si trasforma per l'ennesima volta nella più classica delle partite a Monopoli. Si ritorna in prigione senza passare dal via. Uno stallo determinato dall'insistenza del Movimento 5 stelle sul nome di Luigi Di Maio, e dalla Lega a dire ostinatamente di no. Così ecco che si materializza di nuovo la formula fatidica: nome terzo. Che sia un 5 stelle, però, magari un nome pesante d'area. Ma non un ...

Matteo Salvini - la grande paura : il trappolone Mattarella-Di Maio : Nè io nè Di Maio . Questo è andato a dire, questo pomeriggio, Matteo Salvini , al Consiglio federale della Lega riunito in via Bellerio. Ma il punto è che 'il terzo' non salta fuori. E il leader ...

Governo - Berlusconi scarica Salvini : "Torna a casa". E Matteo perde le staffe : Governo, voto online su contratto definitivo. Ira di Berlusconi che prende le distanze da Salvini. Il leader padano lo chiama per avere spiegazioni ma il confronto resta infuocato.

Matteo Salvini - la lettera infuocata di Alessandro Sallusti : 'Così prendi a schiaffi i tuoi elettori' : La scelta fatta da Matteo Salvini di allearsi con il Movimento Cinque Stelle senza gli alleati di centrodestra porta con sé un effetto inevitabile, cioè il tradimento degli elettori che hanno dato la ...

Silvio Berlusconi spariglia : 'Pronto a fare il premier. Matteo Salvini? Gli ho detto di andare a casa' : Silvio Berlusconi , come al solito, spariglia. ' Sono pronto a fare il premier ', afferma ad Aosta, dove è impegnato in una serie di impegni elettorali, a pochi giorni dalla riabilitazione. 'Credo che ...

Matteo Salvini al telefono con Myrta Merlino : 'Non è stato Borghi a far crollare il titolo Mps' : Aste, questione banche, caso Mps. Matteo Salvini , al telefono con Myrta Merlino in diretta a L'aria che tira su La7, spiega il suo impegno per la regolamentazione delle ' aste fallimentari che ...

Monza - Matteo Salvini a casa di Sergio Bramini : «Un ruolo nel governo per lui» : Dopo Luigi Di Maio giovedì 17 maggio, anche Matteo Salvini è arrivato a casa di Sergio Bramini, a Sant'Albino di Monza, dove vive l'imprenditore "fallito a causa dello Stato" diventato un caso nelle ...