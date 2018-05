Maria De Filippi ad ' Amici' difende l' azienda contro la strofa ' rap' di Romina

La Power attacca 'i presentatori venduti' - Maria De Filippi furiosa : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno a Romina Power e Albano Carrisi. Il duo canoro più famoso del mondo è stato ospite ieri della settima puntata di Amici di Maria De Filippi, dove hanno entusiasmato i loro fans. Peccato che le strofe polemiche aggiunte al brano Felicità abbiano suscitato un vero polverone in rete. Romina e Albano Carrisi ospiti di Amici di Maria De Filippi Romina Power e Albano ...

Amici 2018: il talent di Maria De Filippi ieri, sabato 19 maggio, è stato ricco di polemiche e colpi di scena! A partire dalla vittoria dei ragazzi del circuito danza passando per l'eliminazione di Biondo. E non per ultima l'ospitata di Al Bano e Romina Power che ad inizio programma hanno regalato una polemica tra quest'ultima e la padrona di casa, Maria De Filippi. Amici 2018: "Felicità è una tv che non ha padroni", la polemica di Romina

Biondo contro Einar - sfida diretta al serale di Amici di Maria De Filippi : video tra inediti e cover : Biondo contro Einar al serale di Amici di Maria De Filippi. L'impegnativa sfida vede in scontro due dei cantanti più apprezzati dell'intera edizione numero 17 del programma, per un posto in semifinale. Maria De Filippi aveva già comunicato ai ragazzi la possibilità di affrontare sfide dirette, uno contro uno, nel caso in cui i docenti lo avessero ritenuto necessario nel corso delle varie puntate del serale. Le prime due concorrenti a ...

Nuovo album di Massimo Ranieri - l’annuncio e il duetto con Al Bano in Rose Rosse da Maria De Filippi (video) : Uscirà prossimamente un Nuovo album di Massimo Ranieri, un disco in studio con cui l'interprete, attore e showman partenopeo si rimetterà in gioco dopo una serie di raccolte dedicate alla tradizione napoletana. Ospite della terzultima puntata di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 il 19 maggio, Ranieri ha esordito cantando Perdere l’amore per accompagnare la ballerina Lauren nella prima prova della finale ballo, per poi tornare in ...

Vincitore di puntata ed eliminato ad Amici di Maria De Filippi il 19 maggio : i concorrenti in semifinale : Vincitore ed eliminato ad Amici di Maria De Filippi, nella puntata di sabato 19 maggio, sono disponibili alla fine di questo post. Dopo la finale ballo tra Lauren e Bryan inizia la sfida a squadre della settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Irama con Le tasche piene di sassi contro Einar con Futura. Vince Irama. Prova Vodafone: Emma contro Carmen (comparata). Ermal Meta si esprime a favore di Carmen, Elisa trova ...

Video del duetto di J-Ax con Einar e Carmen - Maria Salvador con dedica alla De Filippi : Il Video del duetto di J-Ax con Einar e Carmen ad Amici di Maria De Filippi è disponibile alla fine di questo post. Un doppio duetto con ospite al serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della settima puntata, a cantare con i concorrenti del team bianco e del team blu sono i due rapper di Newtopia: Fedez e J-Ax. Mentre Fedez canta Cigno Nero con Emma e Biondo, per la squadra bianca, il duetto di J-Ax coinvolge il team blu. Sono Einar ...

Al Bano e Romina Power ad Amici 17 : Maria De Filippi difende Costanzo : Maria De Filippi difende Maurizio Costanzo dalle parole di Romina Power Maria De Filippi ha chiamato Al Bano e Romina Power questa sera ad Amici 2018 in seguito alla polemica della cantante statunitense in seguito all’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. Il primo a fare il suo ingresso nello studio romano è stato Al Bano che ha duettato insieme al ballerino Bryan, il quale stasera non ha vinto nella categoria ballo. Il cantante si è poi ...

Video del duetto rap di Al Bano e Romina da Maria De Filippi contro il circo mediatico (e Maurizio Costanzo?) : Dopo le polemiche di questa settimana in seguito alla partecipazione a L'Intervista di Costanzo, Al Bano e Romina da Maria De Filippi ospiti nella semifinale di Amici del 19 maggio hanno approfittato della prima serata di Canale5 per lanciare un'invettiva contro il circo mediatico televisivo che in nome degli ascolti e dello share passa sopra tutto e tutti. La coppia protagonista di una reunion che ormai dura da qualche anno, sempre al centro ...

