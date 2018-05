Mare e vacanze | 8 app da usare sotto l' ombrellone

Affittano case vacanze "fantasma" in Maremma - denunciati tre napoletani : GROSSETO. Truffa e riciclaggio: per queste accuse i carabinieri di Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, hanno denunciate tre persone che avrebbero dato in affitto appartamenti per le vacanze, ...

Estate al Mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018. È tempo di programMare le vacanze e le spiagge più belle sono ancora nel nostro Paese. I posti da scegliere e la regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze. Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

Vacanze al Mare - l’Italia è ricca di spiagge da scoprire : Per molti l’estate è il momento più bello dell’anno: temperature piacevoli, ferie, niente lavoro o studio e la possibilità di trascorrere qualche giorno in pieno relax in spiaggia. Non sempre, però ci si rende conto che la nostra penisola è ricca di posti incantevoli. Quali sono allora le migliori soluzioni per vivere una magica vacanza al mare nel nostro Paese. Partiamo dall’Isola d’Elba, ricca di bellezze naturali: un tuffo nell’acqua blu ...