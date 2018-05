Marcia per la vita | prolife in corteo a Roma contro eutanasia e legge 194 | “Aborto? È

Aborto - a Roma la Marcia per la vita : 21.13 "L'Aborto è violenza',"La vita è sacra" "Difendiamo la famiglia", sono alcuni dei cartelli che sono sfilati per le strade di Roma in occasione dell'ottava edizione della Marcia per la vita, nell'anniversario della legge 194. In testa al corteo, partito da Piazza della Repubblica per raggiungere piazza Venezia, molti bambini, alcuni con sindrome down. A sfilare anche un numeroso gruppo di CitizenGo, l'associazione di estremisti pro-life, ...

Roma - manifestazione contro l'aborto : "Marcia per la Vita". FOTO : Roma, manifestazione contro l'aborto: "Marcia per la Vita". FOTO In piazza anche suore e sacerdoti. "La legge 194 ha fatto sei milioni di vittime. Vogliamo denunciare l'eugenetica, che elimina i bambini down e malformati, e la legge sul fine vita", ha detto Virginia Coda Nunziante, presidente del comitato ...

Festival di Cannes - lo storico red carpet : 82 donne in Marcia per la parità di genere. : Giornata storica a Cannes. Sul red carpet del Festival hanno sfilato decine di donne, dall’icona francese Agnes Varda alle nostre Claudia Cardinale e Jasmine Trinca, dalla presidentessa di giuria Cate Blanchett a Salma Hayek. Sulla scalinata della Croisette erano in 82. Perché proprio quel numero? Perché da quando esiste il Festival, cioè da 71 anni, i film realizzati da donne e selezionati per il concorso sono stati solo 82, contro i 1645 ...

Cannes - la Marcia delle donne : 'Tutte insieme - per i diritti' : Cannes - Se un'immagine resterà, di questa edizione del Festival, sarà senz'altro quella della spettacolare Monteée des Marches al femminile di ieri per il film di Eve Husson sulle soldatesse curde '...

Le donne in Marcia su Cannes - la sfilata per la parità : e spunta anche Claudia Cardinale : Lunedì, nello spazio Cnc, alla Plage del Gray d'Albion, tutto il movimento che dal #MeToo ha dato origine a tanti movimenti nel mondo, per la prima volta in assoluto sarà unito per un confronto non ...

Migliaia a Varsavia per 'Marcia libertà' : ANSA, - Varsavia, 12 MAG - Migliaia di persone stanno sfilando a Varsavia per chiedere una giustizia indipendente e il rispetto della Costituzione e contro il governo che, secondo i manifestanti, ...

Un weekend di successi per l'Asd Marciatori Antraccoli : Sabato 5 maggio a Foiano della Chiana, la Sei ore del donatore, gara vinta dal campione del mondo di Ultramatona Giorgio Calcaterra, il nostro Alessandro Tuccori nel tempo a disposizione ha coperto ...

RISULTATI/Results - FOTO/Photos - TV E STREAMING - LA SQUADRA ITALIANA/Italian Team - TUTTE LE NOTIZIE/News - IL MINI-SITO IAAF SUI MONDIALI DI marcia A SQUADRE

Mondiali di Marcia - 1 argento e 1 bronzo per l'Italia : Il 26enne pugliese Stano riporta un italiano ai piani alti della rassegna 33 anni dopo un'autentica leggenda della marcia italiana, Maurizio Damilano, argento in Coppa del Mondo sull'Isola di Man nel ...

ABU MAZEN - “SHOAH COLPA DEGLI EBREI”/ Timori per il quinto venerdì della "Marcia del ritorno" : Abu MAZEN, bufera per frasi su Olocausto: “Causato da comportamento EBREI”. Netanyahu contro leader palestinese: “Patetiche frasi antisemite”. Ondata d'indignazione internazionale(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:03:00 GMT)

'In Marcia per la vita' - i ragazzi con dipendenze girano l'Italia in bici : E' la staffetta Life - In marcia per la vita, che dal 4 al 7 maggio passerà attraverso i territori della Toscana. L'assessore Saccardi: "Vogliamo valorizzare lo sport e l'attività motoria come fattori per salute e benessere"

Azzurri in Cina per i Mondiali di Marcia. Sabato le 50 km e la 20 km femminile : Il mondo della marcia torna per la seconda volta in quattro anni a Taicang. Qui nel 2014 si era svolta l'ultima edizione dell'evento con la denominazione di Coppa del Mondo; dal 2016 la IAAF li ha ufficialmente ribattezzati come Campionati Mondiali a squadre di marcia. In Cina la rassegna globale del tacco-punta si è disputata anche nel 1995 a Pechino. In quell'...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Valentino Rossi - le piste europee per il cambio di Marcia. I progressi della Yamaha lasciano ben sperare : Il Motomondiale sbarca in Europa e Valentino Rossi, a -17 da Andrea Dovizioso nella classifica mondiale, è chiamato al cambio di marcia. Non è stato un inizio di stagione ideale. Se a Losail il Dottore era riuscito a chiudere sul podio, al terzo posto, illudendo di poter ritornare prepotentemente nella lotta per il titolo, in Argentina e Stati Uniti sono arrivati un un 19° e un 4° posto. Sul piazzamento di Termas de Rio Hondo influisce ...

C'è la Marcia per l'accoglienza. Ma i migranti preferiscono giocare a calcio : Ventimiglia - I no border gridano slogan contro il il blocco delle frontiere in Europa, invocando la libera circolazione dei migranti. Un duro "Je accuse" contro Macron e le autorità francesi accusate addirittura di "deminorizzare" i minori, quest'ultimi costantemente respinti alla frontiera. Ma non è tutto. C'è anche un attimo di raccoglimento, quando gli attivisti dei centri sociali ripercorrono la lunga scia di sangue che in questi anni ha ...