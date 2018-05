Marcello Fonte | chi è il protagonista di Dogman

Il Dogman Marcello Fonte dalle lamiere di una baracca agli applausi di Cannes : “Non ho preso subito il premio per godermelo di più” : Quarant’anni e una vita finora trascorsa così, fra le lamiere di una baracca dove chiudeva gli occhi e sognava gli applausi. Calabrese di un paesino in provincia di Reggio, Marcello Fonte non ci crede ancora di aver vinto come miglior attore protagonista al Festival di Cannes. “Certo che lo volevo questo premio, e non l’ho preso subito in mano per godermelo un po’ di più, capita una volta nella vita e ho contato fino a tre – come quando si ...

Trionfo italiano a Cannes : premiati<br>Marcello Fonte e Alice Rohrwacher : Cannes 2018, Dogman: recensione del film di Matteo Garrone Matteo Garrone, in sala e in Concorso a Cannes con il duro Dogman. Leggete la nostra recensione Il più piccolo tra i giganti. 40 anni a novembre, Marcello Fonte, nome e volto ai più sconosciuto fino a pochi giorni fa, ha trionfato al Festival di Cannes 2018 grazie a Dogman di Matteo Garrone. A consegnarglielo quel Roberto ...

Marcello Fonte migliore attore per Dogman al Festival di Cannes 2018 : Festa per l'Italia al 71/mo Festival di Cannes. Il premio per il miglior attore va a Marcello Fonte per Dogmandi Matteo Garrone. Fonte è stato premiato da Roberto Benigni. "Da piccolo - ha detto - quando ero a casa mia e pioveva solo le lamiere chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi adesso è vero ed è come essere in famiglia". "Il cinema è la mia famiglia - ha aggiunto l'attore emozionatissimo -, ...