Maltempo - 2 giorni horribilis : (AdnKronos) – Il tempo non mette la testa a posto. Sembra davvero che quest’anno l’anticiclone sia sparito dall’Italia e si sia trasferito altrove. Nei prossimi giorni – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – il nostro Paese sarà terra di conquista per il Maltempo, con nuove occasioni per piogge e temporali soprattutto tra lunedì e martedì.LUNEDI – Al mattino subito piogge su buona parte del ...

Meteo - la primavera dov'è? Ci aspettano ancora tanti giorni di Maltempo : Nel weekend è arrivato il secondo ciclone del mese di maggio: condizionerà il tempo anche durante questa settimana. Secondo il sito iLMeteo.it, il Meteo resterà instabile durante i prossimi sette giorni...

Meteo - arriva il Ciclone islandese e porta 7 giorni di Maltempo : È arrivato nel weekend il secondo Ciclone del mese di maggio, formatosi in Islanda condizionerà il tempo anche durante questa settimana. Secondo il sito iLMeteo.it, il Meteo resterà instabile durante i prossimi sette giorni, con piogge, temporali e un clima autunnale che farà scendere le temperature sotto i 20 gradi in molte città.Il tempo sarà molto instabile con temperature in deciso calo, specialmente ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo Piemonte : in 3 giorni 157 mm di pioggia nel Cuneese : In provincia di Cuneo, a San Giacomo di Demonte, sono caduti 157 mm di pioggia (98.2 mm nelle ultime 24 ore), secondo i dati di Arpa Piemonte. Per quanto riguarda le altre vallate della provincia Cuneese: a Roccaforte Mondovì registrati 140 mm negli ultimi tre giorni, oggi 74; a Castelmagno 146 e 84.6, a San Damiano Macra 127 e 60; a Limone Piemonte, in valle Vermenagna, 122 e 63. Arpa regionale ha emesso un bollettino di criticità che prevede ...

Maltempo - migliora la situazione in Sardegna dopo le piogge record dei giorni scorsi : L'allarme per i corsi d'acqua sembra rientrato, ma anche per oggi resta l'allerta con codice rosso della Protezione Civile

Maltempo Sardegna : ridotte le giornate di pesca dei ricci di mare - raccolta prorogata di 15 giorni : Su richiesta delle associazioni di categoria, delle cooperative e dei pescatori del riccio di mare, che segnalavano una forte riduzione delle giornate di pesca causate dal Maltempo che in questi ultimi mesi ha interessato la regione, l’Assessorato dell’Agricoltura della Sardegna ha concesso un incremento del calendario dei prelievi di 15 giorni, con chiusura tassativa fissata al prossimo 1 maggio. “Abbiamo concesso questa proroga – ...

Maltempo Firenze : “Da dicembre emergenze ogni 3 giorni” : “I cambiamenti climatici sono un problema con cui ci dobbiamo confrontare anche in questa citta’: da quando ho il coordinamento della protezione civile, dal dicembre scorso, abbiamo avuto un allarme meteo ogni tre giorni”. Lo ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini intervenendo alla presentazione di Klimahouse Toscana. “Negli ultimi quattro anni – ha aggiunto – ...

Meteo - due giorni di forte Maltempo al Nord : rischio nubifragi e neve abbondante : maltempo soprattutto al Nord-Ovest, bagnato da piogge insistenti e a tratti intense, con abbondanti nevicate sulle zone alpine. Prevalenza di tempo bello al Sud.Continua a leggere

Valsesia meteo : giorni di pioggia e Maltempo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Valsesia meteo: giorni di ...

Maltempo Piemonte : due giorni di piogge poi aria calda nord-africana : In Piemonte due giorni, oggi e domani, di piogge, con nevicate da 1.400-1.800 metri a seconda dei settori, e poi la parentesi di Maltempo post-pasquale sarà sostituita da giornate soleggiate con tepore primaverile – massime anche oltre i 20 gradi in pianura – assicurate da un promontorio di di alta pressione di origine nord-africana. Sono le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) che individua un periodo nuovamente più ...