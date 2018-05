Ma perché Kim Jong-un all’improvviso vuole fare la pace?

Corea del Nord - a rischio incontro Kim Jong un-Trump/ perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit : Corea del Nord, a rischio incontro Kim Jong un-Trump: Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit. Le manovre militari degli Stati Uniti e Corea del Sud non sono l'unica ragione...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:25:00 GMT)

perché Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore : Per diverse caratteristiche della città-stato del sud-est asiatico, che ha buoni rapporti con Stati Uniti e Corea del Nord ed è un posto molto sicuro The post Perché Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore appeared first on Il Post.

Vertice Trump-Kim - perché è stata scelta Singapore : Un altro elemento molto importante nella scelta della sede, dal momento che le ambasciate e consolati di Pyongyang nel mondo sono poco più di 10. Perciò non è secondario che la scelta ricada su un ...

Accordo sulla denuclearizzazione? perché Kim non rinuncerà mai al suo arsenale : ... dice all'Agi Antonio Fiori, professore associato di storia e istituzioni dell' Asia all'università di Bologna , autore de Il nido del falco: mondo e potere in Corea del Nord , Le Monnier, 2016, . ...

Coree : riconoscimento internazionale - sanzioni più morbide e aiuti economici : ecco perché ora Kim cerca la pace : “Un nuovo inizio, un’era di pace”. Il messaggio lasciato da Kim Jong-un sul libro degli ospiti nella Casa della pace, sul lato sud della zona demilitarizzata, riassume al meglio lo spirito con cui venerdì si è svolto lo storico vertice intercoreano. Il terzo in ordine di tempo ma il primo ad essere ospitato dal Sud sotto l’occhio vigile della stampa internazionale. Il regno Eremita si è aperto simbolicamente al mondo ...

Se Kim adesso tratta con la Cina è perché ha bisogno di petrolio : L'irrigidimento delle sanzioni ha messo in crisi il regime nordcoreano: la Cina è il maggior partner commerciale della Corea del Nord, la cui economia dipende da Pechino per oltre il 70%. Il brindisi ...