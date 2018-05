M5S | Su coperture economiche si fa terrorismo

Contratto di governo - per il M5S i soldi ci sono : "Basta fake news sulle coperture" : I dubbi sulle coperture? sono fake news, anzi, "terrorismo" mediatico. Il M5s risponde per le rime a chi in questi giorni ha avanzato dubbi sulla fattibilità del programma indicato nel Contratto di governo. Un esempio? L'...

M5S-Lega - Salvini : “Coperture ci sono. Conti di Cottarelli? Leggo numeri sospesi per aria - non ci diano lezioni” : “Tempi per il Governo? La settimana prossima”, così il leader della Lega Matteo Salvini intervistato al gazebo di voto per il contratto di Governo. “Non voglio pensare a un’altra estate di sbarchi e di sofferenza di confusione. Ipotesi staffetta? Non è che non ci fidiamo… Essendoci due forze politiche cerchiamo figura che vada bene a tutti. Le coperture? Ci sono. Premier? Una figura che vada bene a entrambi, con ...

Cottarelli a Teleborsa su Contratto M5S-Lega : Costi fino a 125 miliardi - coperture di 500 milioni : Perché l'economia italiana non riesce a ripartire? Partiamo da un dato: 2015/2016/2017 e 2018 sono tutti anni di crescita positiva ma è una crescita che non è altissima e questo è un aspetto non ...

Governo : Varrica (M5S) - coperture per contratto ci sono : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un programma in sei giorni, in Germania hanno impiegato sei mesi. Con la Lega abbiamo dato il quadro entro il quale ci muoveremo ma le coperture ci sono”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, in piazza a Palermo per illustrare il contratto di Governo approvato ieri dal 94% degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle ...

Castelli - M5S - : contratto è ambizioso e le coperture ci sono : Roma, 19 mag. , askanews, 'Le coperture ci sono. Il #contrattodigoverno è un programma ambizioso, da realizzare in 5 anni. Se qualcuno si fosse impegnato di più prima non saremo a questo punto e non ...

Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5S. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture : Nella diretta Facebook di Matteo Salvini, nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, il leader della Lega ha voluto elencare i punti del contratto di Governo stipulato con Luigi Di Maio L'articolo Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il programma M5S-Lega? Costerebbe oltre 100 miliardi di euro e le coperture ammontano a 500 milioni : Il programma di governo proposto da Lega e Movimento 5 Stelle non ha adeguate coperture. Secondo i calcoli effettuati dall'Osservatorio sui conti pubblici diretto dall'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, le misure espansive proposte da Salvini e DI Maio Costerebbero tra i 108 e i 125 miliardi di euro ma le coperture individuate ammonterebbero a soli 500 milioni di euro.Continua a leggere

M5S-Lega - Travaglio : “Contratto? Molti punti convincono. Il problema sono coperture e cambiamenti continui” : “Contratto di governo M5s-Lega? A me convincono Molti punti, non è un brutto programma”. sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. “La riforma della legge Fornero” – continua – “ era attesa anche da ampi settori della sinistra, non soltanto dalla Lega e dal M5s. La domanda è: ci sono le risorse? Nel contratto le coperture non sono indicate. Riguardo al reddito di cittadinanza, manca ...

M5S : “17 miliardi per le famiglie”. Le coperture? “Spending review - deficit e 2 - 5 miliardi da Reddito di inclusione” : Mentre il capo politico del M5s Luigi Di Maio apre spiragli sulla possibilità di un governo di coalizione, il Movimento rilancia la sua proposta per “aiutare le coppie e le famiglie che hanno figli“. Un piano, anticipato durante la campagna elettorale, che ha diversi punti di contatto con quello delineato nel programma del Pd, dai benefici per le madri che tornano al lavoro agli aiuti per chi impiega una baby sitter ma anche con ...

Bankitalia non si spaventa per Lega e M5S. Ma è scettica sulle coperture di flat tax e reddito di cittadinanza : "Quando il popolo si pronuncia non si può essere spaventati. Non so se chiamerei i 5 stelle e la Lega 'forze populiste'. Sicuramente sono due forze politiche che si oppongono a molte cose fatte in questi decenni e a molti apparati. Ma valutiamo dai fatti" così il direttore generale della Banca di Italia Salvatore Rossi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, secondo quanto riporta una nota della trasmissione. "Il reddito di ...

'Le coperture per il reddito di cittadinanza M5S sono un trucchetto contabile : Bruxelles direbbe No' - di C. Paudice - : ... e una misura del genere potrebbe avere come effetto che una parte ancora maggiore dell'economia vada verso il nero, ma la tendenza dovrebbe essere opposta.