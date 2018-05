M5s-Lega | Salvini | “Coperture ci sono Conti di Cottarelli? Leggo numeri sospesi per

Abbiamo votato il contratto M5s-Lega (quattro volte). Democrazia? No propaganda : «Ma io ho votato Movimento, posso votare il contratto da voi della Lega?». «Certo che può. Ormai siamo alleati». La mia giornata da firmatario del documento che «cambierà l’Italia» si conclude con una rassicurazione davanti a un gazebo nel centro di Milano. Alla mia sinistra, un cartellone con la faccia di Matteo Salvini che mi guarda dritto negli occhi e mi incita: «Grazie». Alla mia destra, un militante della Lega che mi spiega che «Sì, ce la ...

Governo M5s-Lega - cancellare la Tav costa 2 miliardi di euro : Il costo complessivo dell’opera è di 8,6 miliardi, suddivisi fra Unione europea (40%), Italia (35%) e Francia (25%). I finanziamenti Ue sono pari a circa 2,4 miliardi; già sfumata una quota rilevante del primo contributo da 600 milioni...

M5s-Lega - Salvini : “Coperture ci sono. Conti di Cottarelli? Leggo numero sospesi per aria - non ci diano lezioni” : “Tempi per il Governo? La settimana prossima”, così il leader della Lega Matteo Salvini intervistato al gazebo di voto per il contratto di Governo. “Non voglio pensare a un’altra estate di sbarchi e di sofferenza di confusione. Ipotesi staffetta? Non è che non ci fidiamo… Essendoci due forze politiche cerchiamo figura che vada bene a tutti. Le coperture? Ci sono. Premier? Una figura che vada bene a entrambi, con ...

Lega-M5s - domani il premier Conte - Spadafora o Roventini Salvimaio - cosa influenza la scelta : Il Presidente del Consiglio del governo Lega-M5s non sarà Silvio Berlusconi. Malgrado la boutade del Cavaliere recentemente riabilitato, è piuttosto difficile che il Presidente Sergio Mattarella gli conferisca l'incarico, e che soprattutto Matteo Salvini e Luigi Di Maio finiscano per indicarlo. Segui su affaritaliani.it

ELEZIONI VALLE D'AOSTA - REGIONALI 2018/ Risultati e ultime notizie : autonomisti contro Lega-M5s? : ELEZIONI REGIONALI VALLE D'AOSTA 2018: rinnovo Consiglio, domani Risultati. ultime notizie e affluenza: autonomisti contro Lega-M5s, chi vince?

Cottarelli a Teleborsa su Contratto M5s-Lega : Costi fino a 125 miliardi - coperture di 500 milioni : Perché l'economia italiana non riesce a ripartire? Partiamo da un dato: 2015/2016/2017 e 2018 sono tutti anni di crescita positiva ma è una crescita che non è altissima e questo è un aspetto non ...

Governo Lega-M5s ‘farà danni!’ Eh già - i loro predecessori invece hanno brillato : di Paolo Galletti E se invece ce la facessero a dare una svolta a questo Paese? Ormai da 10 giorni si assiste a un crescente aumento del fuoco di sbarramento contro il possibile Governo “gialloverde” al quale viene imputato ormai di tutto; dal crollo in borsa alla crisi del Monte dei Paschi, dal revanscismo neofascista ai reumatismi per il maltempo. Oggettivamente le perplessità non mancano e alcune improvvide uscita di qualche ...

Camusso - allarme rosso per Jobs Act e voucher : "Ma Lega e M5s parlano al nostro mondo" : "Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse" e il Mezzogiorno, "la zona più fragile del Paese viene di nuovo dimenticata". E' il giudizio sull'intesa di governo tra Lega...

Milano - tra i gazebo M5s-Lega : divergenze su reddito di cittadinanza. Ma su migranti e Berlusconi sono tutti d’accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...

M5s-Lega - Meli vs Siri : “Del vostro contratto di governo non verrà fatto nulla”. “Non capisco questo suo pessimismo” : Botta e risposta serrato a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il senatore della Lega, Armando Siri, “ideologo” della flat tax. Il parlamentare assicura che l’aliquota unica al 15 per cento non ha subito modifiche nel contratto di governo col M5s e conferma le parole del leader pentastellato, Luigi Di Maio: “Restiamo due forze alternative, manteniamo la nostra ...

Sondaggi politici : 6 italiani su dieci per il Governo Lega – M5s : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Demos per Repubblica evidenzia come per oltre il 60% degli italiani l'uscita dalla crisi avesse necessariamente i tratti di un Governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. Tra i leader politici Salvini supera Gentiloni e distanzia Di Maio: il 52% degli italiani ha fiducia in lui.Continua a leggere

Crollo prezzi bollette energia : quanto si risparmierebbe con M5s e Lega secondo Goldman Sachs : Goldman Sachs dà i numeri. La banca d'affari con sede a New York crede che un nuovo governo a guida M5S-Lega Nord possa spingere ad un ribasso consistente i prezzi delle bollette dell'energia. Su ...

Governo M5s-Lega - per attuare il primo anno di contratto mancano 50 miliardi : Ci sono due numeri complicati da mettere in fila: sono le cifre del deficit, che resta la chiave di volta per il programma economico e per il suo impatto sulla dinamica del debito, e quelle dei tagli di spesa, chiamati a ridurre un po’ il tratto di strada messo a carico dell’indebitamento netto. Boccia (Confindustria):?c’è un problema risorse...