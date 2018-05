M5s-Lega | Ronzulli Fi | “No a governo con Di Maio premier Salvini? Non è più il leader

Matteo Salvini sotto assedio - i big di Forza Italia all'attacco contro il governo Lega-M5s : una domenica di fuoco : Alla vigilia dell'infuocato lunedì in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini presenteranno il nome del premier a Sergio Mattarella , a meno di intoppi all'ultimo secondo, , scatta il bombardamento di ...

Lega-M5s - domani il premier Conte - Spadafora o Roventini : Il Presidente del Consiglio del governo Lega-M5s non sarà Silvio Berlusconi. Malgrado la boutade del Cavaliere recentemente riabilitato, è piuttosto difficile che il Presidente Sergio Mattarella gli conferisca l'incarico, e che soprattutto Matteo Salvini e Luigi Di Maio finiscano per indicarlo. Segui su affaritaliani.it

Premier del governo Lega-M5s : la sfida è fra Giuseppe Conte e Andrea Roventini : Per gli esteri resta l'opzione Giampiero Massolo mentre per l'Economia la sfida è tra Giancarlo Giorgetti e un tecnico, con il primo in corsa anche come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. ...

Aosta - urne aperte per il primo test del contratto Lega-M5s : Si rinnova fino alle 22 di oggi il Consiglio regionale. Il precedente chuso con un record di indagati: 25 su 35.

'Un governo M5s-LEga allarma ma parla al nostro mondo' - Camusso - : Roma, 20 mag. , askanews, 'Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse'. Così Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, in una intervista al fatto Quotidiano sul ...

Governo : Nencini - Lega-M5s usano bianchetto e cancellano posti lavoro : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Tra il 2007 e il 2014 gli investimenti in infrastrutture in Italia sono precipitati di oltre il 30%. I governi Renzi e Gentiloni hanno invertito la rotta impegnando oltre 130 miliardi, ferro soprattutto e completamento di opere stradali ferme da decenni ( dalla Fano/Grosseto alla Orte/Mestre). Progetti meno impattanti, necessari per mettere in sicurezza e migliorare la viabilità”. E’ quanto ...

Governo M5s-Lega - lo stop alla Tav costa 2 miliardi di euro : Il costo complessivo dell’opera è di 8,6 miliardi, suddivisi fra Unione europea (40%), Italia (35%) e Francia (25%). I finanziamenti Ue sono pari a circa 2,4 miliardi; già sfumata una quota rilevante del primo contributo da 600 milioni...

Governo Lega-M5s - Francia : “Italia rispetti impegni sul debito o la stabilità dell’eurozona sarà a rischio” : Cinque giorni fa la stoccata era arrivata da Bruxelles. Ma il tema dei conti pubblici italiani interessa molto anche a uno degli stati fondatori dell’Europa unita: la Francia. La stabilità dell’area euro sarà “minacciata” se il nuovo Governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit sottolinea il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. A un giorno dalla presentazione del contratto di Governo ...

Governo : Gasparri - Lega-M5s esecutivo del no - rischiamo disastro : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – “No Tav, no Ilva, no grandi opere. Si profila un Governo del no. Con conseguenze catastrofiche sull’occupazione, sugli investimenti, sulla dotazione infrastrutturale del Paese. Con l’aggiunta di salati risarcimenti di più di due miliardi ai francesi per la sola Tav”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).“Abbiamo detto che giudicheremo i fatti. Gli annunci sono veramente ...

Abbiamo votato il contratto M5s-Lega (quattro volte). Democrazia? No propaganda : «Ma io ho votato Movimento, posso votare il contratto da voi della Lega?». «Certo che può. Ormai siamo alleati». La mia giornata da firmatario del documento che «cambierà l’Italia» si conclude con una rassicurazione davanti a un gazebo nel centro di Milano. Alla mia sinistra, un cartellone con la faccia di Matteo Salvini che mi guarda dritto negli occhi e mi incita: «Grazie». Alla mia destra, un militante della Lega che mi spiega che «Sì, ce la ...

M5s-Lega - Salvini : “Coperture ci sono. Conti di Cottarelli? Leggo numeri sospesi per aria - non ci diano lezioni” : “Tempi per il Governo? La settimana prossima”, così il leader della Lega Matteo Salvini intervistato al gazebo di voto per il contratto di Governo. “Non voglio pensare a un’altra estate di sbarchi e di sofferenza di confusione. Ipotesi staffetta? Non è che non ci fidiamo… Essendoci due forze politiche cerchiamo figura che vada bene a tutti. Le coperture? Ci sono. Premier? Una figura che vada bene a entrambi, con ...

