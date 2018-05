M5S | Grillo | Matrimonio che mi agita Ma con la Lega andremo d' accordo

"Il matrimonio mi agita - sarà ok" Grillo sul Governo M5S-Lega Salvini : "C'è l'accordo sul premier" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...

"Il matriimonio mi agita - sarà ok" Grillo sul Governo M5S-Lega Salvini : "C'è l'accordo sul premier" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...

M5S - Beppe Grillo mostra “la ricetta a 5 stelle” : “Tonno con schiacciatina toscana. Ci avete rotto il c…o” : “Tonno con schiacciatina. Ci avete rotto il c..!”. Così Beppe Grillo sul suo blog in un video ironico in cui, ripreso nella sua cucina, offre “una ricetta veloce veloce e facile da realizzare” e i cui ingredienti sono “tonno in scatola. schiacciatina toscana e foglia di lattuga”. “Apro una scatoletta di tonno e lo metto su un piatto, recupero l’olio. Prendete una schiacciatina toscana, la rompete ...

Beppe Grillo a Newsweek/ Referendum Italexit : "Euro a due velocità. Il Governo M5S-Lega si fa" : Beppe Grillo, l'intervista a Newsweek: 'contratto di Governo M5s-Lega? Serve tempo ma si farà. Serve un'Euro a 2 velocità' e ripropone il Referendum.

Beppe Grillo a Newsweek/ Referendum Italexit : “Euro a due velocità. Il Governo M5S-Lega si fa” : Beppe Grillo, l'intervista a Newsweek: "contratto di Governo M5s-Lega? Serve tempo ma si farà. Serve un'Euro a due velocità" e ripropone il Referendum Italexit(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:08:00 GMT)

Grillo : 'Il governo M5S? Ci vorrà del tempo ma alla fine si farà' : "Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma accadrà". Risponde così Beppe Grillo, in una intervista a "Newsweek" rilanciata sul suo blog, alla domanda se si farà il governo del Movimento 5 stelle. "Se ...

Grillo : 'Governo M5S? Ci vuole un po' di tempo ma accadrà' : Il Movimento delle Cinque Stelle formerà un governo? " Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma accadrà . Se puntiamo a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese, se puntiamo a un reddito di ...

M5S : Grillo - io padre nobile e mecenate - intervengo solo in difesa principi : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Avete mai sentito parlare de ‘La mossa dell’immortale’ durante una partita a scacchi? Quando un giocatore sacrifica i pezzi più importanti per vincere con una sola pedina? Questo è il mio caso. Sono una sorta di padre nobile, un mecenate. Lo osservo dall’esterno e interverrei solo se si perdessero di vista i principi”. Così Beppe Grillo, in un’intervista a Newsweek ...

Governo - Giulia Grillo (M5S) : “Fiduciosa per il nuovo esecutivo. Il contratto? Entro la fine della settimana” : “Stiamo lavorando giorno e notte per scrivere un contratto di Governo per i cittadini. Di Maio e Salvini? Posso dire che al netto delle differenze vi sono tanti punti in comune”. Sono le parole di Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, interrogata sul tentativo di accordo tra Lega e grillini. “La tempistica? Non mi fate dire una data ma penso che in settimana ci siano tutti gli elementi per chiudere” ha ...

Governo - Grillo - M5S - : contratto a buon punto - siamo fiduciosi : Roma, 15 mag. , askanews, 'Stiamo lavorando notte e giorno per scrivere il contratto di Governo. Stiamo facendo una cosa mai fatta prima: facciamo nascere un Governo partendo dalle soluzioni concrete ...

Grillo - M5S si siede con tutti : Grillo ha anche annunciato la sua intenzione di andarein Cina 'Voglio andare a vedere un po', sono pazzeschi! Fannocambiamenti, hanno scale di economia che noi non possiamo maiimmaginarle: tonnellate ...

Grillo - M5S si siede con tutti : ANSA, - ROMA, 14 MAG - Di Maio e i "ragazzi" stanno lavorando "benissimo! Abbiamo dimostrato di sederci con chiunque: le idee non sono né di destra né di sinistra, sono buone, cattive, mediocri, non ...

M5S - Grillo : “Mio compito terminato con Movimento al governo? State scherzando?”. Lo raggiungono Casaleggio e Di Maio : “Ma State scherzando, ditemi che State scherzando”. Così Beppe Grillo arrivando a Roma risponde alla domande se con il M5S il suo compito nel Movimento 5 Stelle sia terminato. Poco dopo l’arrivo di Grillo, all’hotel Forum è arrivato anche Davide Casaleggio accompagnato da Enrica Sabbatini L'articolo M5S, Grillo: “Mio compito terminato con Movimento al governo? State scherzando?”. Lo raggiungono Casaleggio e Di ...

M5S - Grillo : “Mio compito terminato con Movimento al governo? Ditemi che state scherzando” : “Ma state scherzando, Ditemi che state scherzando”. Così Beppe Grillo arrivando a Roma risponde alla domande se con il M5S il suo compito nel Movimento 5 Stelle sia terminato. Poco dopo l’arrivo di Grillo, all’hotel Forum è arrivato anche Davide Casaleggio accompagnato da Enrica Sabbatini L'articolo M5S, Grillo: “Mio compito terminato con Movimento al governo? Ditemi che state scherzando” proviene da Il Fatto ...