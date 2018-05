Lunghe distanze | Rambaldini-Gaggi campioni

Sci di fondo - Campionati Italiani 2018 : Francesca De Fabiani ed Elisa Brocard vincono le Lunghe distanze : A Dobbiaco si sono svolti i Campioni Italiani di lunghe distanze per quanto riguarda lo sci di fondo. Francesco De Fabiani si è imposto sui 30 km con il tempo di 1h03:29.8 battendo Giandomenico Salvadori (a 17.5 secondi) e Paolo Fanton (a 1:07). Tra le donne (20 km) affermazione di Elisa Brocard che nel finale ha staccato Sara Pellegrini, terzo posto per Anna Comarella che è risultata anche la migliore Under 23 (Simone Daprà ha vinto il ...