L' ultimo totonomi prima del giorno della verità

agi

(Di domenica 20 maggio 2018) L'assettosquadra di governo M5s-Lega non è ancora definito, malgrado l'accordo sul presidente del Consiglio annunciato oggi. Con i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio che tengono il massimo riserbo sull'identità di colui che vogliono indicare come premier, in attesa di incontrare il presidenteRepubblica Sergio Mattarella, tra i nomi che circolano più insistentemente per Palazzo Chigi c'è quello di Giuseppe Conte, 54 anni, ordinario di Diritto privato all'Università di Firenze, presentato dai Cinque stelle come candidato al ministeroPubblica amministrazione in campagna elettorale. L'altro nome che circola è quello dell'economista Paolo Savona, 81 anni, ex ministro dell'Industria di Ciampi, da sempre contrario all'accettazione dei parametri di ...