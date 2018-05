L’ultima fatica si chiama Sassuolo Alla Roma basta un pari per il 3° posto

romadailynews

(Di domenica 20 maggio 2018), in programma questa sera alle 20.45, farà calare definitivamente il sio sulla stagione calcistica 2017/2018. I giallorossi vogliono apporre i ‘puntini sulle i’ al proprio campionato. O meglio, ‘il punto’. Sì, perché ne manca uno solo agli uomini di Di Francesco per centrare anche il terzomatematico. Dopo aver conquistato con 2 gare d’anticipo l’accessoprossima Champions League, i Capitolini vogliono confermarsi per il quinto anno consecutivo sul podio della massima divisione calcistica. Di Francesco sfiderà così il suo passato recente per la prima volta in trasferta. All’ex stadio Città del Tricolore il tecnico pescarese ha plasmato il suo carattere e la sua tempra di allenatore, fino a farlo giungere sulle sponde del Tevere. Lì, dove ha lasciato più di un pezzo del suo cuore, Di Francesco vuole suggellare ...