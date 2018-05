Luigi Favoloso Crisi con Nina Moric | maglietta sessista e le rivelazioni di Cristina

Selvaggia Lucarelli : «Luigi Favoloso trattato troppo bene - non deve cavarsela così». Arriva la denuncia? : Asia ha recentemente dimostrato la sua attiva partecipazione alla lotta contro il sessismo e le violenze sessuali nel mondo dello spettacolo e del cinema, accusando fortemente Weistein di molestie.

Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme?/ Grande Fratello - video : e intanto la modella cambia look… : Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme? Un video pubblicato dalla modella su Facebook rappresenta un indizio su quello che starebbe accadendo nella sua vita.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 04:55:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Luigi Mario Favoloso : spunta la presunta "amante" Cristina Roncalli : Non è passato inosservato il Grande Fratello svolto da Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric che, poco prima di essere squalificato dal gioco, aveva deciso di abbandonare la Casa più spiata d'Italia per recuperare il rapporto compromesso con la modella e showgirl croata.Per l'imprenditore e modello napoletano, però, ora, c'è un'altra gatta da pelare...prosegui la letturaGrande Fratello 15, Luigi Mario Favoloso: spunta la presunta ...

Gossip - tutto su Luigi Mario Favoloso e Nina Moric al 18/05 : Sono molti i telespettatori che in questi giorni si stanno chiedendo come vanno le cose tra l’ex gieffino Luigi Favoloso e Nina Moric. Ricordiamo che i due sono fidanzati da ben 4 anni, ma il concorrente partenopeo una volta entrato nella casa del Grande Fratello si è dato parecchio da fare avvicinandosi particolarmente a Patrizia Bonetti e Mariana. Proprio a causa di quel comportamento tenuto da Favoloso, la modella croata aveva deciso di ...

Gf - ora spunta l'amante di Luigi Favoloso : "Dopo anni di minacce - ecco la mia verità" : La squalifica di Luigi Favoloso dalla casa del Gf Nip ha dato molto di cui parlare, i suoi comportamenti e le sue frasi spesso sessiste hanno fatto infuriare il pubblico. Ma una volta spenti i ...

Cristina Roncalli "Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric con me!"/ Grande Fratello : la sua amante per 6 mesi? : Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric con Cristina Roncalli? In seguito alla squalifica dal Grande Fratello escono gli scheletri nell'armadio: “Dopo anni di minacce grido la mia verità!”.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:38:00 GMT)

GF - ecco perché Luigi Favoloso ha scritto la orrenda frase sessista contro la Lucarelli : Tra i tanti colpi di scena di un’edizione del Grande Fratello più polemica e velenosa che mai c’è stata l’espulsione, soltanto l’ultima in ordine cronologico, di Luigi Favoloso. Il fidanzato (ex? Non lo so ancora nessuno con certezza) di Nina Moric aveva deciso di abbandonare di sua spontanea volontà la casa, ma a togliergli ogni possibile dubbio è stata la produzione dello show, che ha scelto di punirlo per una ...

Luigi Favoloso - parla l’amante : “In silenzio per paura dei ricatti” : Luigi Favoloso, spunta l’amante: ennesima umiliazione per Nina Moric A tre giorni dalla squalifica di Luigi Favoloso dalla quindicesima edizione del Grande Fratello, per aver indossato durante una notte una maglietta con una frase sessista, ecco spuntare la presunta amante. Non sappiamo ancora se Luigi Favoloso e Nina Moric siano tornati insieme ma, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Vero, Cristina Roncalli ha dichiarato ...

Selvaggia Lucarelli querela Luigi Favoloso! : Selvaggia Lucarelli non ci sta! Dopo le offese ricevute gratuitamente da Luigi Favoloso, tramite la maglietta scandalo esibita al Grande Fratello, la blogger spara a zero a ragion veduta contro Barbara D’Urso ed il coinquilino squalificato per essersi macchiato di un reato giudicato sessista. La giornalista web scrive una lettera cosparsa di dinamite! Selvaggia Lucarelli dopo la squalifica di Luigi Favoloso dal Grande Fratello, scrive sui ...

Grande Fratello 2018 - cos'ha scritto Luigi Favoloso sulla maglietta? Gossip infinito su Twitter : Aggiornamento del 17 maggio 2018, ore 10: la frase scritta da Luigi sarebbe stata rivolta a Selvaggia Lucarelli. Post originale: Cosa c'era scritto sulla maglietta di Luigi Favoloso? Quale frase ha provocato la sua squalifica al Grande Fratello 2018? Non lo sapremo mai, o forse lo scopriremo nelle famose sedi opportune: a Domenica Live. Nulla esclude che nei prossimi giorni infatti Barbara d'Urso possa annunciare durante Pomeriggio Cinque che ...

GF 2018 anticipazioni stasera 15 maggio 2018 - provvedimenti contro Luigi Favoloso? : In queste anticipazioni del GF 2018 per stasera, 15 maggio, su eliminati e possibili espulsioni, faremo il punto della situazione: in questa settimana ne sono successe di tutti i colori e ci sarà di cui parlare stasera. Grande attesa da parte di una parte del pubblico per il ritorno di Aida in Casa, ma anche per la possibile espulsione di Luigi Favoloso: ci saranno davvero provvedimenti verso l'ex fidanzato di Nina Moric? Ancora una volta, il ...

Grande Fratello – Luigi Favoloso senza pace - spunta l’amante : “siamo stati insieme per 6 mesi” : Cristina Roncalli è stata l’amante di Luigi Favoloso? Le scottanti rivelazioni della bionda e provocante donna potrebbero mettere nei ‘guai’ il fidanzato di Nina Moric Luigi Favoloso, dopo essere stato eliminato dalla casa del Grande Fratello 15 per una protesta in cui si è reso autore di una frase sessista, ha altre gatte da pelare. L’imprenditore napoletano a seguito della breve sbandata per Patrizia Bonetti ...

Luigi Favoloso - spunta l'amante. Cristina Roncalli : «Insieme sei mesi mentre era fidanzato con Nina Moric» : MILANO - 'Sono stata Ia sua amante per 6 mesi, anche se per quanto mi riguarda la nostra era una storia a tutti gli effetti: io ho conosciuto un ragazzo che si professava quasi single'. Un'altra ...

NINA MORIC TORNA CON Luigi FAVOLOSO?/ La reazione dei fan : "Fatti rispettare" : NINA MORIC e LUIGI Favoloso di nuovo insieme dopo il Grande Fratello? La modella pubblica un post enigmatico sui social: la reazione dei fans alle sue parole.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:49:00 GMT)