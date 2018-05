Luigi Di Maio imbeccato da Davide Casaleggio chiede ancora di fare il premier E Matteo

Luigi Di Maio conferma : “sarò io il premier” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini andranno a riferire lunedì dal Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini sembra arreso all’idea di

Luigi Di Maio e la 'trappola perfetta' che ha frantumato il centrodestra Video : 4 I 'tempi supplementari' concessi dal presidente della Repubblica scadranno entro le prossime 48 ore. Il 21 maggio Luigi Di Maio e Matteo Salvini saliranno al Colle per presentare a Sergio Mattarella la stesura definitiva del 'contratto di governo' e per comunicare il nome del premier. La carta in tal caso è ancora coperta: stando ai diretti interessati non sara' nessuno dei due, anche se il popolo pentastellato non ha mai smesso ...

Luigi Di Maio fino all'ultimo respiro per la premiership : Alla stretta finale, l'ultimo assalto alla baionetta partirà dalla trincea dalla quale si è sparato il primo colpo. Nelle prossime ore Luigi Di Maio e Matteo Salvini torneranno a vedersi. E il capo politico 5 stelle riproporrà al futuro alleato lo stesso tema degli ultimi dieci giorni: "Abbiamo il doppio dei voti, non ha senso che non sia io a guidare il governo". Mettendo sul piatto una generosa contropartita di ministeri e ...

Diplomati magistrali - Luigi Di Maio : “Una tragedia - risolveremo in Parlamento” : Le dichiarazioni a favore dei docenti Diplomati magistrali ante 2002, esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento a causa di un’ingiusta sentenza del CdS, sono state registrate proprio in queste ore dal network “Netweek”. Di Maio si rende disponibile per una concreta definizione delle aule e nelle commissioni parlamentari. Luigi DI Maio sulla questione Diplomati magistrali: “Una […] L'articolo Diplomati magistrali, ...

Luigi Di Maio : 'Nel governo moltissimi grillini'. L'Italia piomba nel terrore : L'ombra nera dei grillini si allunga sulL'Italia. Già, perché Luigi Di Maio ha affermato che 'Nel governo ci saranno tante persone del Movimento 5 Stelle. Persone che devono sapere mettere testa e ...

Luigi Di Maio - parla Federico Pizzarotti : 'Perchè rischia di bruciarsi come è capitato a Renzi' : Federico Pizzarotti fa il tifo perchè il governo Lega-M5S veda la luce. Lo dice in una intervista al quotidiano Italia Oggi , affrettandosi però a spiegare perchè tifi per il Di Maio-Salvini : 'Solo ...

Di Maio : il vero leader è il contratto. Ma Casaleggio : Luigi premier ideale : 'Non è una alleanza ma un contratto di governo su punti specifici e c'è da lavorare per almeno 5 anni con l'obiettivo di migliorare la vita degli italiani'. Così il leader del Movimento 5 Stelle , ...

Luigi Di Maio ufficializza il passo indietro : "Domenica ci sentiamo, ci vediamo...". Ancora qualche ora di decantazione, poi Luigi Di Maio incontrerà nuovamente Matteo Salvini con l'obiettivo di sciogliere il nodo del premier e presentarsi al Quirinale lunedì con le idee chiare. Il capo politico dei 5 Stelle ufficializza che non sarà lui a sedere nella poltrona più alta di Palazzo Chigi. "Non era una questione personale, mi sembra di averlo dimostrato".Un passo ...

Governo - il voto M5s sul contratto manda a casa Luigi Di Maio : perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

Luigi Di Maio - va via un altro futuro ministro : Pasquale Tridico molla il M5s : Non è neanche nato e già il governo Lega-M5s perde i primi pezzi da novanta. A mollare Luigi Di Maio nel pieno delle votazioni sulla piattaforma Rousseau sul contratto di governo è Pasquale Tridico , ...

Matteo Renzi - la confidenza ad Augusto Minzolini : 'Se Luigi Di Maio arrivasse a Palazzo Chigi...' : Bruciare i nomi dei possibili premier di un governo Lega-M5s è una precisa strategia usata da Luigi Di Maio per andare a Palazzo Chigi. Ne è convinto Matteo Renzi che rivela ad Augusto Minzolini il ...

Luigi Di Maio : 'Premier di alto profilo - anche un tecnico' : Il nodo della premiership non è ancora stato sciolte. 'Né io né Luigi Di Maio ', dice Matteo Salvini. E questa sembra l'unica certezza. I due leader di Lega e M5s hanno ancora 48 ore di tempo prima ...

Contratto di Governo - il video appello di Luigi Di Maio : “Votate sulla piattaforma. Sono davvero felice” : Parte la votazione sulla piattaforma Rousseau annunciata con un post di Di Maio sul blog: “Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il Contratto per il Governo del cambiamento. Sono davvero felice” L'articolo Contratto di Governo, il video appello di Luigi Di Maio: “Votate sulla piattaforma. Sono davvero felice” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mario Monti - il consiglio da ridere a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Più duri con l'establishment' : Come le tasse: Mario Monti è inevitabile. Quantomeno in televisione. L'ultima apparizione a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, dove ha fatto il punto sul quadro politico. Sul premier, afferma: '...