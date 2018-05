Luigi Di Maio e la ' trappola perfetta' che ha frantumato il centrodestra

Blastingnews

LUIGI DI MAIO: COPERTURE? CI FANNO I CONTI DELLA SERVA Coperture? Ci fanno i conti della serva, ma noi in Europa a…

Condivido con voi il mio intervento a Imola, dove assieme a Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Giulia Sarti, Emilio…

'Sono orgoglioso del fatto che siamo arrivati fino a qui mantenendo la nostra linearità e la nostra coerenza' Luig…

(Di domenica 20 maggio 2018) 4 I 'tempi supplementari' concessi dal presidente della Repubblica scadranno entro le prossime 48 ore. Il 21 maggioDie Matteo Salvini saliranno al Colle per presentare a Sergio Mattarella la stesura definitiva del 'contratto di governo' e per comunicare il nome del premier. La carta in tal caso è ancora coperta: stando ai diretti interessati non sara' nessuno dei due, anche se il popolo pentastellato non ha mai smesso di sperare che Salvini alla fine 'conceda' la presidenza a DiVIDEO. Sara' un politico o un tecnico? Nel rispetto di ciò che i due partiti hanno portato avanti in questa settimana si dovrebbe propendere per la prima soluzione e, se politico sara', dovrebbe essere più vicino al M5S per una questione di maggioranza relativa. Naturalmente l'ultima parola spetta al Capo dello Stato e, pertanto, non bisogna dar nulla per scontato. ...