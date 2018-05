Luigi Di Maio conferma | “sarò io il premier”

: 4 I 'tempi supplementari' concessi dal presidente della Repubblica scadranno entro le prossime 48 ore. Il 21 maggioDie Matteo Salvini saliranno al Colle per presentare a Sergio Mattarella la stesura definitiva del 'contratto di governo' e per comunicare il nome del premier. La carta in tal caso è ancora coperta: stando ai diretti interessati non sara' nessuno dei due, anche se il popolo pentastellato non ha mai smesso ...