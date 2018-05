Lotti già esalta Mancini | Con lui torneremo grandi

Sarri-De Laurentiis - si cambia a Napoli?/ Marco Giampaolo in cima alla lista - ma Carlo AnceLotti... : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:15:00 GMT)

Nesta a Perugia per la A : studia Sarri - impara da AnceLotti e punta tutto sul 10 : Come il suo vecchio compagno Massimo Oddo , col quale ha festeggiato sul tetto d'Italia , d'Europa e del Mondo , entra in corsa. E sul più bello. L'allenatore abruzzese, nel 2015, prese il posto di Baroni sulla panchina del Pescara a una giornata dal termine, portando Torreira e compagni ai playoff. La ...

Nazionale. Carlo AnceLotti in panchina già il 28 maggio : Uno degli allenatori che ha fatto la storia del calcio italiano ed interNazionale. E’ Carletto Ancellotti, un nome una garanzia. La

Torino - da mangiarsi le mani : solo 0-0 con il Chievo. E BeLotti... : Torino - Al Bentegodi, il Toro non va oltre lo 0-0 contro il Chievo e si rammarica per una partita dominata ma senza lo spunto vincente. Ansaldi , Ljajic e Belotti vanno vicini al gol, ma il risultato ...

Silvio Berlusconi manda avanti Gianni Letta : incontra Luca Lotti prima del disastro Bernini : Più che un retroscena, è un indizio. Giovedì, più o meno 24 ore prima della spaccatura del centrodestra sul nome di Anna Maria Bernini per la presidenza del Senato, Gianni Letta plenipotenziario di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - BeLotti o Dzeko : pronto l’assalto per il giallorosso : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha cambiato completamente le carte in tavola, adesso la squadra è tornata in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza rossonera lavora sul mercato per la prossima stagione, l’intenzione è quella di rinforzare l’attacco, Kalinic infatti ha deluso, da valutare la posizione di Andrè Silva mentre ...

Il caos nel centrodestra fa saltare l'accordo Lotti-Gianni Letta. E Renzi teme l'intesa tra M5s e i non renziani del Pd : "Tocca a loro, punto. Tocca a loro. Lo dico dal 5 marzo", va ripetendo Matteo Renzi in Transatlantico al Senato. La guerra interna al centrodestra colpisce al cuore l'accordo stretto tra Luca Lotti e Gianni Letta sul nome di Paolo Romani alla presidenza del Senato. Con il candidato di Forza Italia silurato dalla Lega crolla anche l'astensione tecnica decisa dal Pd per aiutarlo. E ora? Ora è tutto un gran caos. Ma per Renzi il Pd deve ...

Ros e Botter in cattedra al 7° Trofeo GiavelLotti Trevigiani oggi a Conegliano : Presente anche l'assessore allo sport comunale, Christian Boscariol, l'ex Giavellottista Carlo Sonego e il pluricampione italiano master di lanci, Andrea Meneghin. 'Abbiamo assistito ad una bella ...

Sci alpino - il ministro Luca Lotti : “Sofia Goggia è l’emblema dello sport e del sacrificio” : Luca Lotti, ministro dello sport, ha elogiato Sofia Goggia a margine della presentazione del primo report della Regione Toscana sullo sport: “Non l’ho ancora chiamata, ma lo farò tra oggi e domani: Sofia è l’emblema dello sport, del sacrificio, del risultato voluto, cercato e ottenuto a tutti i costi con un impegno continuo. Ogni tanto le scrivo per chiederle come va. So che si allena di continuo e i suoi risultati sono il ...

