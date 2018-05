Lotti | con Mancini ci risolleveremo

Napoli. Il 21 maggio incontro con Carlo AnceLotti : è il favorito per la panchina : Il ciclo di Maurizio Sarri è finito. Il Napoli volta pagina. Aurelio De Laurentiis è a lavoro per cercare il sostituto del

Napoli e Carlo AnceLotti : contatto/ De Laurentiis programma l’incontro : il 21 maggio a San Siro : Napoli e Carlo Ancelotti: contatto. De Laurentiis programma l’incontro: il 21 maggio a San Siro i due si vedranno in occasione della partita di addio di Andrea Pirlo(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:47:00 GMT)

Napoli : De Laurentiis scatenato contatta AnceLotti - Sarri al Chelsea : Saranno, a meno di sorprese clamorose, le ultime due partite di Sarri sulla panchina del Napoli (il tecnico ex Empoli pronto di dire di “Si” al Chlesea) . Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nella mente del presidente Aurelio De Laurentiis starebbe prendendo corpo l’idea che porta a Carlo Ancelotti, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco terminata con l’esonero. Il quotidiano meneghino fa sapere che il noto produttore ...

Torino - giù le mani dal Gallo : con BeLotti ecco Zaza o Gabbiadini : Torino - Giù le mani dal Gallo: per la permanenza di Andrea Belotti al Toro garantisce, a più riprese, il presidente Urbano Cairo . Il capitano resta, sino a prova contraria, per , ri, lanciare il ...

Milan - lo scambio con il Torino : via Patrick Cutrone arriva Andrea BeLotti : Già l'anno scorso circolavano voci sul possibile arrivo di Andrea Belotti al Milan, poi risolto in nulla di fatto. Durante il mercato di questa estate la possibilità potrebbe concretizzarsi grazie al ...

Pirlo : 'Tifavo Inter - AnceLotti secondo padre. Dopo Istanbul ho pensato di smettere. Allenare? Vedremo' : Champions League, scudetti e, soprattutto, quel Mondiale vinto nel 2006 in Germania. Una carriera ricca di trofei e successi, con quel destro a incantare tutto il mondo del calcio. Andrea Pirlo ha ...

Coppa Italia - AnceLotti tifa Milan : “vedrò la finale con la maglia rossonera addosso’ : “Vedrò la finale di Coppa Italia con la maglia del Milan addosso”. Lo rivela a Milan Tv Carlo Ancelotti, in collegamento telefonico da Vancouver. “Speriamo di poter festeggiare – aggiunge Ancelotti, ex allenatore di Milan e Juventus -, la squadra di Gattuso avrà molto coraggio. Ai tifosi dico di stare vicini alla squadra, seguendola con passione. È chiaro che è un momento delicato, perché la squadra è un po’ ...

Spezia-Pro Vercelli - gli AquiLotti pronti per il match con i piemontesi : ... aveva fatto sperare nei playoff 'Siamo i primi a essere dispiaciuti perché ci siamo resi conto che potevamo fare qualche cosa in più - afferma il tecnico - Il calcio non è una scienza esatta, a ...

Juve - AnceLotti sempre più vicino - al ritorno sulla panchina bianconera : Al momento è solo una suggestione, ma abbastanza potente da spalancare scenari inaspettati sotto la Mole. Difficile rimanere indifferenti anche solo alla possibilità di un ritorno di Carlo Ancelotti ...

Alciato : 'AnceLotti-Juve - ottimo rapporto con Agnelli. Ma pessimo con...' : 'Ancelotti è stato cercato da diversi club, magari non con offerte definitive'. Così Alessandro Alciato di Sky Sport sul futuro di Ancelotti : 'Un'ipotesi suggestiva riguarda la Juventus. Sarebbe un ritorno, è una suggestione. C'è un ottimo rapporto con Agnelli, un buon rapporto con la dirigenza attuale, un ...

Amatrice - inaugurazione del nuovo campo di calcio con Lotti - Pirozzi e Franco Baresi Le foto : RIETI - Festa di sport ad Amatrice per l'inaugurazione del rinnovato 'Paride Tilesi', campo di calcio, tribuna e impianto di illuminazione di ultima generazione realizzati col contributo di Coni, Credito Sportivo, ...

Milan - mercato di peso : nel mirino Fellaini e Mandzukic con BeLotti : Il Milan cerca più chili e centimetri sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, l'idea è quella di formare una nuova coppia d'attacco: Mandzukic , Juventus, con Belotti , Torino, . Tuttosport rilancia il nome di Fellaini per il centrocampo. Il nazionale belga, in scadenza ...