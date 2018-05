Loredana Lecciso furiosa Le ultime del cantante l’hanno sconvolta | “Ora lo posso

caffeinamagazine

(Di domenica 20 maggio 2018) Sembra proprio non placarsi il malumore di. La fine dell’amore con Al Bano è stato un boccone amaro, ma soprattutto il modo in cui sono andate le cose nel le va giù. Quell’ombra scomoda di Romina Power e il gossip la fanno stare sui carboni ardenti al punto che non perde occasione per sottolineare il suo punto di vista in televisione. Nell’ultima puntata di Domenica Live, Lory ha voluto fare ulteriore chiarezza sulledichiarazioni del. Non è vero, dice lei, che la loro storia d’amore era finita già nel 2005, come affermato da Carrisi alcune settimane fa a Oggi. Prima di fornire la sua versione dei fatti, però,ha lanciato una stoccata alla Power: “Non scoppiava di salute il nostro rapporto. Però terze persone non sono autorizzate e inserirsi in un ménage che può scricchiolare. È come se un elefante entrasse ...