Lo scudetto è di Padova - a 2 da Treviso. 19-11 a Calvisano : In Argentina l'economia è in ripresa ma si gioca gratis'. Ci sono i campioni d'Italia a servire la birra, le wags, gli ex, bellissime con la maglia forzaneri. E' lo scudetto dei neri del Petrarca, il ...

Rugby – Eccellenza : ecco l’arbitro che dirigerà il match scudetto tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano : Svelato l’arbitro che del match valido per lo scudetto del campionato d’ Eccellenza tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano Sarà Matteo Liperini a dirigere finale del Campionato di Eccellenza 2017/18. Allo stadio “Plebiscito” di Padova l’arbitro livornese darà il fischio d’inizio al match tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano che, alle 17 di sabato 19 maggio, si contenderanno lo scudetto numero ottantotto. Cammino lineare in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania-Padova 9-10 dopo i tiri di rigore. Gran sorpresa a Firenze - scudetto patavino : Sorpresissima a Firenze in Serie A1 di Pallanuoto femminile: la finale scudetto premia il Padova, che batte, ai rigori, 10-9 Catania, dopo il 6-6 dei tempi regolamentari e contro ogni pronostico della vigilia porta a casa il quarto titolo consecutivo. Delusione per le etnee, che devono rinviare l’appuntamento con il titolo italiano numero 20. Nella finale per il terzo posto Rapallo-Bogliasco 7-5 e guadagna non solo un posto sul podio, ma ...