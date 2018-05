LIVE Nadal-Zverev | Finale Internazionali Roma 2018 in DIRETTA | l’atto conclusivo più

LIVE Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Djokovis sfiderà in semifinale Nadal - Halep affronterà ... : 21.24: Iniziato sul Centrale il match tra la n.1 del mondo Simona Halep e la francese Caroline Garcia. 20.57: Trionfa Djokovic: 2-6 6-1 6-3, confermando la tradizione positiva contro il giapponese. ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Nadal batte Fognini e va in semifinale. I risultati dei quarti LIVE : Guarda tutti i video La programmazione del torneo maschile degli Internazionali di Roma, in diretta su Sky Sport SKY SPORT 1 HD venerdì 18 maggio . Grande attesa per le sfide che decideranno i semifinalisti del Masters della Capitale. Fognini sfiora l'impresa sul Centrale, ma a vincere è Nadal in tre set. In campo tutti i big, da Djokovic e Zverev. Il Masters di Roma in diretta esclusiva su Sky Sport HD--Giornata di quarti di finale agli ...

Open Bnl : Fognini sfida Nadal LIVE : In campo Nadal-Fognini 0-0 , 1-0, - LIVE A due giorni dal primo compleanno di Federico, primogenito suo e di Flavia Pennetta, e a meno di una settimana dal suo 31/o, Fabio Fognini festeggia la miglior ...

Fognini Nadal in diretta LIVE dagli internazionali di Roma dalle 12 : Grande attesa per le quattro sfide che decideranno i semifinalisti del Masters della Capitale. In campo sul Centrale Fognini e Nadal, nel match-clou di giornata. In campo tutti i big, da Djokovic e Zverev. Il Masters di Roma in diretta esclusiva su Sky Sport HD--Giornata di quarti di finale agli internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione in corso al Foro Italico di Roma. Tutti i match sono in diretta e in esclusiva su Sky Sport ...

LIVE Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Fognini-Nadal - ma non solo. Tutti i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della sesta giornata giornata degli Internazionali d’Italia di Tennis: tutte le speranze, i sogni e le aspirazioni del popolo italico sono riposte su di lui. Fabio Fognini affronta Rafael Nadal nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile: nella giornata di oggi i match su Tutti i campi inizieranno alle ore 12.00. Sul Centrale e sulla Next Gen Arena spazio ai tornei di ...

LIVE Fognini-Nadal - Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA : serve l’impresa della vita contro il dittatore della terra rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Fabio Fognini e Rafael Nadal agli Internazionali d’Italia 2018. Sul Centrale del Foro Italico di Roma andrà in scena una partita stellare, appassionante e avvincente: il ligure è riuscito a guadagnarsi la sfida stellare contro il mancino di Manacor, il Re indiscusso della terra rossa nella Capitale. Fabio Fognini, già capace di eliminare il quotato Dominic Thiem al secondo ...

Zverev : 'Non sono ancora al LIVEllo di Nadal e Federer' : Quando è in forma è un top ten al mondo. Oggi ha sbagliato poche palle, non è stato facile. sono ai quarti di finale di un Masters 1000, sono felice di andare avanti'. Da numero 3 al Mondo, data ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini per volare ai quarti di finale - Nadal e i big in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Internazionali d’Italia 2018 (giovedì 17 maggio): sulla terra rossa del Foro Italico in Roma si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. L’Italia si stringe attorno a Fabio Fognini che affronterà il tedesco Gojowczyk con l’obiettivo ai quarti di finale dove dovrebbe sfidare Rafael Nadal (il mancino di Manacor è atteso dall’agevole sfida con ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini per volare ai quarti di finale - Nadal e i big in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Internazionali d’Italia 2018 (giovedì 17 maggio): sulla terra rossa del Foro Italico in Roma si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. L’Italia si stringe attorno a Fabio Fognini che affronterà il tedesco Gojowczyk con l’obiettivo ai quarti di finale dove dovrebbe sfidare Rafael Nadal (il mancino di Manacor è atteso dall’agevole sfida con ...

Diretta Madrid Open 2018 / LIVE Nadal Thiem streaming video e tv - Anderson in semifinale! (tennis - oggi) : Diretta Madrid Open 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:11:00 GMT)

DIRETTA MADRID OPEN 2018 / LIVE Nadal Thiem streaming video e tv - via al primo match! (tennis - oggi) : DIRETTA MADRID OPEN 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:00:00 GMT)

Madrid Open 2018/ Diretta LIVE Nadal Thiem streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Madrid Open 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 02:00:00 GMT)

LIVE Nadal-Nishikori - Finale Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : 5-3. Lo spagnolo cerca l'undicesima perla nel Principato : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale del Masters1000 di Montecarlo tra lo spagnolo Rafael Nadal e il giapponese Kei Nishikori: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costati. Si comincia ...

Diretta/ Atp Montecarlo 2018 - LIVE Nadal Nishikori (6-3) streaming video e tv : 1^ set allo spagnolo : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: Nadal e Nishikori giocano la finale del torneo di tennis Masters 1000 nel Principato di Monaco (oggi 22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:36:00 GMT)