LIVE Halep-Svitolina | Finale Internazionali Roma 2018 in DIRETTA | il remake dello scorso

oasport

: LIVE Simona Halep - Elina Svitolina, finala WTA Roma. Vezi faze VIDEO aici! - telekomsportro : LIVE Simona Halep - Elina Svitolina, finala WTA Roma. Vezi faze VIDEO aici! - LolloCarini : Internazionali Tennis Roma 2018: Simona Halep in finale, Sharapova ko (Video Highlights) - florinmpop : BRAVO SIMONA !! -

(Di domenica 20 maggio 2018) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match Simona-Elinafemminile deglid’Italia. Ava in scena un incredibiledell’ultimo atto della stagione passata, quando insi trovarono di fronte proprio la rumena e l’ucraina e a vincere fu la 23enne di Odessa. Il destino ha voluto consegnare la rivincita a Simona, anche se la rumena si è guadagnata tutto questo con ampio merito visto il cammino finora tenuto al Foro Italico, dove spicca la bellissima vittoria in semicontro Maria Sharapova. Dall’altra parteche non ha la minima intenzione di cedere il suo trono e punta ad uno straordinario bis in quel di. Si comincia alle ore 13.00 e seguite con noi di OA Sport ladiper non perdervi nemmeno un punto dellafemminile degli ...