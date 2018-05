LIVE Giro d’Italia 2018 | Tolmezzo-Sappada in DIRETTA | orario d’inizio e come vederla in

Giro d'Italia 2018 : la 14tappa San Vito al Tagliamento-Zoncolan LIVE : Oggi va in scena una delle tappe-verità del 101° Giro d'Italia di ciclismo, con il severissimo esame finale del Monte Zoncolan, dove la corsa rosa si può vincere o perdere e dove non si potrà bluffare. La 14^ frazione, da San Vito al Tagliamento (Pordenone) allo Zoncolan (Udine), lunga 186 km, scatterà alle 11,55 dalla Provinciale 1 San Giovanni, dopo il ritrovo di partenza dei corridori in piazzale Municipio. L'arrivo è previsto in cima al ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : il giorno dello Zoncolan. La salita che porta all’Inferno : si decide tutto : Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Non è l’Inferno dantesco, ma il il Monte Zoncolan. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Partenza da San Vito al Tagliamento e arrivo, dopo 186 km, proprio sulla salita più dura e terribile del mondo. 10 km senza respiro, dove le gambe implorano pietà e l’arrivo sembra non arrivare mai. 12% di pendenza media, punte del 22% ed un ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - San Vito al Tagliamento-Zoncolan in DIRETTA : come seguirla in tv e in tempo reale. Il programma e i comuni attraversati : Oggi (sabato 19 maggio) sarà il giorno della verità? Quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan. La frazione tanto attesa è finalmente giunta. I corridori sono pronti a sfidare con coraggio e determinazione la salita più dura d’Europa che farà da palcoscenico per una spettacolare battaglia tra i big per cercare di conquistare la Maglia Rosa. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 50 km ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Ferrara-Nervesa della Battaglia. Ultima chance per i velocisti prima delle montagne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 180 km da Ferrara a Nervesa della Battaglia. Il percorso odierno è quasi completamente pianeggiante e sarà quindi l’Ultima occasione per i velocisti per mettere la propria firma sulla Corsa Rosa, prima dei tapponi di montagna. L’unica difficolta altimetrica di giornata è il Montello, il cui scollinamento è posto a 19 km dal traguardo. Una salita breve ...

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Osimo-Imola. Finale insidioso - occhio alla salita di Tre Monti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d'Italia 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa tappa. Appuntamento alle 11.30 . ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Osimo-Imola. Finale insidioso - occhio alla salita di Tre Monti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018, di 214 chilometri. Una lunga giornata in sella per i corridori, che però non dovrebbe nascondere particolari insidie prima degli ultimi 15 chilometri, che si preannunciano scoppiettanti con la salita di Tre Monti prima dell’arrivo nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Occasione buona per i velocisti? Difficile interpretare ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - Assisi-Osimo in DIRETTA : orario d’inizio - comuni attraversati e come vederla in tv e seguirla in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’UNDICESIMA TAPPA Assisi-Osimo Oggi mercoledì 16 maggio si corre la Assisi-Osimo, undicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione impegnativa tra l’Umbria e le Marche con partenza in una località simbolo e poi 156 chilometri che porteranno il gruppo verso il muro finale di Osimo, 2000 metri conclusivi davvero molto impegnativi con un tratto al 16% che potrebbe concretamente fare la ...

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Assisi-Osimo. Tante insidie e finale che creerà distacchi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'undicesima tappa del Giro d'Italia 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa tappa. Appuntamento alle 12.30 . ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Assisi-Osimo. Tante insidie e finale che creerà distacchi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, con partenza da Assisi ed arrivo ad Osimo. Frazione imporTante per i fuggitivi che con un grande lavoro possono andare a giocarsi la vittoria parziale in un successo meritato. Il percorso è ovviamente favorevole agli uomini da classiche, visto il muro conclusivo nelle Marche, da capire però quale corridore si getterà all’attacco. A spuntarla ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Assisi-Osimo. Tante insidie e finale che creerà distacchi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, con partenza da Assisi ed arrivo ad Osimo. Frazione imporTante per i fuggitivi che con un grande lavoro possono andare a giocarsi la vittoria parziale in un successo meritato. Il percorso è ovviamente favorevole agli uomini da classiche, visto il muro conclusivo nelle Marche, da capire però quale corridore si getterà all’attacco. A spuntarla ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - Assisi-Osimo in DIRETTA : orario d’inizio - comuni attraversati e come vederla in tv e seguirla in tempo reale : Oggi mercoledì 16 maggio si corre la Assisi-Osimo, undicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione impegnativa tra l’Umbria e le Marche con partenza in una località simbolo e poi 156 chilometri che porteranno il gruppo verso il muro finale di Osimo, 2000 metri conclusivi davvero molto impegnativi con un tratto al 16% che potrebbe concretamente fare la differenza anche tra gli uomini di classifica. Proprio su quello strappo dovrebbe ...

Giro d'Italia 10ª tappa LIVE Penne-Gualdo : cronaca della diretta Video : Le fasi salienti della corsa E' Mohoric a vincere la 10ª tappa del Giro d'Italia. Beffato in volata Denz. Un successo strepitoso quello dello sloveno. Il gruppo della rosa maglia arriva a 34, preceduto da Bennett e Battaglin. Poi Ballerini, Schmidt, Gavazzi, Pantano Gomez, Brambilla e Goncalves. Questo l'ordine d'arrivo. -Km 240: mancano solo 4 km alla fine, Mohoric e Denz sono al comando e dovrebbero giocarsi la vittoria. Dietro il gruppo sta ...

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : Manuel Frapporti in fuga - Yates rafforza la maglia rosa. Chaves fuori classifica! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d'Italia 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa tappa. Appuntamento alle 10.30 . Buon ...

Giro d’Italia LIVE – Chaves crolla e finisce fuori classifica - Yates sprinta per l’abbuono e guadagna ancora : ecco la nuova classifica generale : Giro d’Italia LIVE, la 10ª tappa stravolge la classifica generale: Chaves finisce fuori classifica e perde oltre 6 minuti, Yates sprinta per l’abbuono e vince il traguardo volante di Sarnano conquistando altri secondi preziosi per la classifica generale Cambia ancora la classifica generale del Giro d’Italia durante una decima tappa pazzesca: da Penne a Gualdo Tadino, 244km con continui sali-scendi per un percorso simile ad una ...