L' Inter è Pazza | Lazio ko 3-2 in rimonta e vola in Champions League

Internazionali d’Italia – Simona Halep spazza via Garcia : la numero 1 al mondo è in semifinale : Simona Halep supera Caroline Garcia ed accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la numero 1 al mondo si impone in due set Simona Halep prosegue la sua marcia vincente nel tabellone WTA degli Internazionali d’Italia. La tennista numero 1 al mondo ha giocato fin qui solo un’ora nel torneo, complice un bye al primo turno e il ritiro della Keys agli ottavi, motivo per il quale è la candidata numero 1 alla vittoria finale, quantomeno per ...

Internazionali d’Italia – Nadal on fire! Dzumhur ha il tempo di vincere un game prima di essere spazzato via : Inizio col botto per Rafa Nadal negli Internazionali d’Italia: il tennista spagnolo supera Dzumhur in due set con il punteggio di 6-1 / 6-0 Dopo il bye al primo turno, gli Internazionali d’Italia di Rafa Nadal iniziano ai sedicesimi con una vittoria schiacciante. Esordio super per il tennista di Manacor, pronto a cancellare l’onta dell’eliminazione nel Mutua Madrid Open per mano di Diminic Thiem. Nadal, recentemente scivolato in seconda ...

Inter - Napoli - Milan : impazza il mercato. Addii a Cancelo - Florenzi e Kalinic. Napoli-Juve : duello Perin : Inter,Napoli, Milan- Mancano due giornate al termine del campionato, ma inizia a tener banco il capitolo mercato. L’Inter sarebbe pronta a tentare l’assalto a Florenzi, quasi certo l’addio a Cancelo. Il Milan dirà addio a Kalinic, prossima destinazione russa. In bilico anche la posizione di Andrè Silva. Napoli-JUVE: duello Perin Il presidente Preziosi, Intervenuto ai […] L'articolo Inter, Napoli, Milan: impazza il ...

Inter - Premier pazza per il giocatore : pronta una cessione sorprendente Video : Inter pienamente concentrata sulla prossima partita di campionato, che la vedra' impegnata nell'anticipo della trentasettesima giornata di campionato contro il Sassuolo, sabato alle ore 20:45 in uno stadio Meazza che si preannuncia dalle grandi occasioni, con oltre sessanta mila spettatori previsti. Un pubblico che il suo scudetto lo ha gia' vinto visto che contro la Juventus ha superato il muro del milione di presenze complessive allo stadio ...

Una super Inter strapazza l’Udinese : Icardi e compagni credono ancora nella Champions [FOTO] : 1/16 Valter Parisotto/LaPresse ...

Il suicidio politico di Abu Mazen rischia di travolgere un popolo Intero - spazzandone via aspirazioni e diritti : Novanta minuti per consumare, nel peggiore dei modi, una sconfitta, personale e collettiva. Quella di un presidente senza un futuro e di una causa, pur giusta, che è precipitata agli ultimi gradini dell'agenda internazionale. Dell'oceanico intervento di Mahmoud Abbas, presidente "ibernato" dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), la parte dedicata alla "questione ebraica" occupa lo spazio temporale di una manciata di minuti, ...

Inter-Juventus - la Curva Nord ha un bidone della spazzatura al posto del cuore : “35 scudetti - 7 finali vinte e mai stati in B” [FOTO] : 1/4 Foto Instagram ...

Inter Pazza di Karamoh : tacchi - sogni e papà postino : Inter, Spalletti: "Vinto non per demeriti del Cagliari" l'articolo completo di Mirko Graziano sulla Gazzetta dello Sport in edicola Gasport

Inter Pazza di Karamoh - il ragazzino dal tacco irridente : Ci si può far amare da una tifoseria anche sbagliando i gol, in certi casi. È ciò che è successo a Yann Karamoh, il nuovo idolo in casa Inter dopo la vittoria sul Cagliari che lui ha impreziosito con ...

“Svolti qui - ora” : la voce del navigatore - il terribile schianto : un incidente pauroso che ha spazzato via una famiglia Intera. E che ha scatenato rabbia e feroci polemiche : Quando non siamo sicuri della strada da seguire, in visita a un posto dove non siamo mai stati prima o alla ricerca dell’abitazione sperduta di qualche amico che ama la campagna, il navigatore è un alleato vitale, l’unico capace davvero di assicurarci davvero l’arrivo a destinazione. Purtroppo, però, a volte il prezioso strumento può trasformarsi in una trappola alla quale bisogna fare particolare attenzione per evitare ...