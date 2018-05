Contratto di governo Lega-M5s : ecco il testo : La bozza dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione di un esecutivo Giallo-Verde

Vittorio Feltri : 'Il governo Lega-M5s non si farà. Ma se nascesse l'Italia piomberà nel buio' : Caro Zulin, ovvio che il contratto non sia tutto da buttare. Contiene varie buone intenzioni, peccato siano irrealizzabili in quanto troppo onerose. La flat tax è una ottima idea, ridurre le tasse fa ...

Bentivogli : M5S e Lega chiudono l'Ilva? Sarà scontro : 'La chiusura è dannosa per l'ambiente ha proseguito il sindacalista in una nota , è appena all'inizio la copertura dei parchi e rischia di essere una Bagnoli 2, , l'occupazione e l'economia ...

Lega-M5S - traguardo a un passo. Salvini : 'Lunedì nome del premier' : Ormai è una questione di ore: dopo due mesi e mezzo di vertici, tavoli, incontri, frenate e accelerazioni, la Lega e i Cinque Stelle sono a un passo dalla formazione del governo. Archiviato il via ...

GOVERNO M5S-Lega - SALVINI RISPONDE A BERLUSCONI/ "Lui premier? In democrazia decidono gli italiani" : GOVERNO, Lega e M5s dopo il contratto, toto Premier: spuntano i nomi di Giuseppe Conte e Andrea Roventini, proposti entrambi dallo schieramento dei pentastellati(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:33:00 GMT)

Governo : Lunedì il nome del premier Lega : 'M5S rispetti contratto' : M5S e Lega stringono sul premier, il cui nome - almeno è questo l'obiettivo - potrebbe esserci Lunedì. Ai giornalisti che gli chiedono quando si rivedrà con il leader dei 5Stelle, il segretario del ...

Lorenzo Fontana - il vicesegretario della Lega : 'Il premier? Penso sia un uomo - spostato un po' di più verso il M5s' : Il premier potrebbe anche essere già stato individuato. La prima conferma arriva da Matteo Salvini , che annuncia come il nome verrà detto prima a Sergio Mattarella . 'Né io né Luigi Di Maio . Questo ...

Lega-M5S - incontro decisivo sul premier : Ultime ore per la trattativa sul premier. Matteo Salvini e Luigi Di Maio alla stretta finale delineano l'identikit del candidato il cui nome potrebbero portare lunedì al Colle. Tra i nomi più ...

Tav - comincia il braccio di ferro. M5S : 'Inutile' Lega : 'Si farà' : Il 4 marzo aveva votato, e fatto votare, il Movimento 5 stelle, oggi ricalibra la sua posizione. ' Non esistono governi amici. Nessuno si offenda ' . Lo ha detto Alberto Perino leader storico del ...

M5s-Lega - vox tra i banchetti a Torino : fiducia nel contratto ma diffidenza dei salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

Lega-M5s - nei gazebo a Milano : “L’alleato non è granché - ma insieme 5 anni”. Ed entrambe le parti chiedono il premier : A Milano, come in tutta Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno allestito gazebo e banchetti dopo l’accordo per il nuovo esecutivo. I militanti hanno permesso ai cittadini di esprimere il proprio voto (favorevole o contrario) al contratto di governo, mentre i grillini hanno organizzato punti informativi (dato che gli iscritti hanno votato venerdì 18 maggio). “I 5 stelle? Non mi piacciono granché, ma è meglio di nulla” hanno ...

Contratto Lega-M5S - Anief : “misure urgenti su organici e reclutamento” : Pubblichiamo integralmente un comunicato stampa pubblicato in queste ore dal sindacato di Marcello Pacifico a proposito del Contratto di Governo stilato da Lega e M5S. Anief si dichiara molto scettico nei confronti del documento, per ciò che attiene alle misure per la scuola. Ecco di seguito il contenuto del comunicato stampa: Contratto Governo M5S-Lega, la […] L'articolo Contratto Lega-M5S, Anief: “misure urgenti su organici e ...

Gazebo M5s-Lega - a Napoli contestazione dei centri sociali. Cori e lanci di carta igienica : “Avete dimenticato il Sud” : Proteste a Napoli, dove alcuni attivisti dei centri sociali hanno organizzato una contestazione davanti ai Gazebo informativi del Movimento 5 stelle e a quelli della Lega, allestiti per permettere ai supporter di votare il contratto di governo. “Per una poltrona avete dimenticato la terra dei fuochi”. Insurgencia, il centro sociale che da sempre contesta la Lega e Matteo Salvini questa volta ne ha anche per i grillini. “Onorevole tu la vieni a ...