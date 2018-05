Lega-M5S | Salvini | ' Chiuso l' accordo' La possibile squadra di governo | Conte premier

Governo - l'indiscrezione sul secondo premier Lega-M5s : spunta l'ex ministro Paolo Savona : L'accordo sul nome del giurista Giuseppe Conte come premier del Governo Lega-M5s potrebbe non essere così solido come hanno lasciato pensare grillini e leghisti. Dopo il vertice a Roma tra Luigi Di ...

Governo - sondaggio Demos sui favorevoli al governo Lega-M5s : lo vuole il 60% degli italiani : Una larghissima maggioranza di italiani è favorevole alla formazione di un governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Ci voleva il sondaggio Demos & Pi pubblicato da Repubblica per spazzare via tutte ...

Giuseppe Conte - chi è il favorito per la premiership nel governo M5s Lega : Professore universitario, a Firenzee alla Luiss, e tanti incarichi, dall'Agenzia spaziale all'Arbitro finanziario. Più avvocato civilista che esperto di Pubblica amministrazione. Si tratta di Giuseppe Conte, l'uomo che potrebbe prendere il posto di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi alla guida del governo targato Movimento 5 stelle e Lega.Nato 54 anni fa a Volturara Appula, in provincia di Foggia, Conte si è laureato in Giurisprudenza ...

Giuseppe Conte - ecco chi è il nome più quotato per guidare il governo Lega-M5s : La prima volta che il Movimento 5 stelle ha scelto Giuseppe Conte è stato nel 2013. “Mi hanno telefonato e mi hanno chiesto la disponibilità a farmi nominare come membro dell’organo di autogoverno della Giustizia amministrativa. Io per onestà intellettuale dissi che non li avevo votati e che non ero un simpatizzante”. Il racconto lo ha fatto lui stesso il giorno in cui, a fine febbraio 2018, è stato presentato da Luigi Di Maio come ministro ...

