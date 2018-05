Lega-M5s | domani il premier Conte | Spadafora o Roventini Salvimaio | cosa influenza la

ELEZIONI VALLE D'AOSTA - REGIONALI 2018/ Risultati e ultime notizie : autonomisti contro Lega-M5s? : ELEZIONI REGIONALI VALLE D'AOSTA 2018: rinnovo Consiglio, domani Risultati. ultime notizie e affluenza: autonomisti contro Lega-M5s, chi vince?

Cottarelli a Teleborsa su Contratto M5S-Lega : Costi fino a 125 miliardi - coperture di 500 milioni : Perché l'economia italiana non riesce a ripartire? Partiamo da un dato: 2015/2016/2017 e 2018 sono tutti anni di crescita positiva ma è una crescita che non è altissima e questo è un aspetto non ...

Governo Lega-M5s ‘farà danni!’ Eh già - i loro predecessori invece hanno brillato : di Paolo Galletti E se invece ce la facessero a dare una svolta a questo Paese? Ormai da 10 giorni si assiste a un crescente aumento del fuoco di sbarramento contro il possibile Governo “gialloverde” al quale viene imputato ormai di tutto; dal crollo in borsa alla crisi del Monte dei Paschi, dal revanscismo neofascista ai reumatismi per il maltempo. Oggettivamente le perplessità non mancano e alcune improvvide uscita di qualche ...

Camusso - allarme rosso per Jobs Act e voucher : "Ma Lega e M5s parlano al nostro mondo" : "Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse" e il Mezzogiorno, "la zona più fragile del Paese viene di nuovo dimenticata". E' il giudizio sull'intesa di governo tra Lega...

Milano - tra i gazebo M5s-Lega : divergenze su reddito di cittadinanza. Ma su migranti e Berlusconi sono tutti d’accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...

ELEZIONI VALLE D’AOSTA - REGIONALI 2018/ Risultati e ultime notizie : autonomisti contro Lega-M5s? : VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: urne aperte per il rinnovo del Consiglio, domani i Risultati. Le ultime notizie: i movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:25:00 GMT)

M5s-Lega - Meli vs Siri : “Del vostro contratto di governo non verrà fatto nulla”. “Non capisco questo suo pessimismo” : Botta e risposta serrato a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il senatore della Lega, Armando Siri, “ideologo” della flat tax. Il parlamentare assicura che l’aliquota unica al 15 per cento non ha subito modifiche nel contratto di governo col M5s e conferma le parole del leader pentastellato, Luigi Di Maio: “Restiamo due forze alternative, manteniamo la nostra ...

Sondaggi politici : 6 italiani su dieci per il Governo Lega – M5s : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Demos per Repubblica evidenzia come per oltre il 60% degli italiani l'uscita dalla crisi avesse necessariamente i tratti di un Governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. Tra i leader politici Salvini supera Gentiloni e distanzia Di Maio: il 52% degli italiani ha fiducia in lui.Continua a leggere

Crollo prezzi bollette energia : quanto si risparmierebbe con M5S e Lega secondo Goldman Sachs : Goldman Sachs dà i numeri. La banca d'affari con sede a New York crede che un nuovo governo a guida M5S-Lega Nord possa spingere ad un ribasso consistente i prezzi delle bollette dell'energia. Su ...

Governo M5S-Lega - per attuare il primo anno di contratto mancano 50 miliardi : Ci sono due numeri complicati da mettere in fila: sono le cifre del deficit, che resta la chiave di volta per il programma economico e per il suo impatto sulla dinamica del debito, e quelle dei tagli di spesa, chiamati a ridurre un po’ il tratto di strada messo a carico dell’indebitamento netto. Boccia (Confindustria):?c’è un problema risorse...

E' scontro Lega-M5s sulla Tav. Di Maio annuncia : 'Diremo alla Francia che non serve più' : Dal blog pentastellato si chiede anche la chiusura dell'Ilva. Critico Salvini: 'O si rispetta il contratto o salta tutto' dice -

Grandi opere - ballano 133 miliardi Il governo Lega-M5S e la verifica : «L'era delle Grandi opere inutili è finita» incalza Luigi Di Maio, dopo l'accordo con la Lega di riconsiderare tutti gli investimenti pubblici , e non solo, sulle infrastrutture. Un programma che fa ...

SPILLO/ Energia - il caos che nessuno vede nel contratto tra Lega e M5s : Nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle l'Energia sembra essere il grande assente. O vi sono alcune misure che appaiono contraddittorie. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:04:00 GMT)TARIFFE GAS E LUCE/ Le chance dei consumatori per il passaggio al mercato libero, di P. FeletigRAPPORTO ISTAT 2018/ Vecchi, soli, più poveri: ecco la svolta necessaria, int. a L. Campiglio

CONTRATTO Lega-M5S/ L'industria dimenticata dal governo giallo-verde : Nel CONTRATTO di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle manca un qualche riferimento alla politica industriale che si vuole portare avanti in Italia. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:03:00 GMT)ILVA/ Il gioco d'azzardo pericoloso per tutti, di A. RuffoFlat Tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del CONTRATTO LEGA-M5S una "cialtronata", di S. Luciano