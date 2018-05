Le Verità Nascoste | anticipazioni | trama e personaggi della nuova fiction

Blastingnews

: ?Il Progresso è finito: accendiamo la Lampada e prepariamoci alla Notte!? di Francesco Lamendola Pare che siano in… - SardegnaToday : ?Il Progresso è finito: accendiamo la Lampada e prepariamoci alla Notte!? di Francesco Lamendola Pare che siano in… - Conox_it : ?Il Progresso è finito: accendiamo la Lampada e prepariamoci alla Notte!? di Francesco Lamendola Pare che siano in… - Quantix_it : ?Il Progresso è finito: accendiamo la Lampada e prepariamoci alla Notte!? di Francesco Lamendola Pare che siano in… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Unaa puntate sta per andare in onda in prima serata su Canale 5 ed ha come titolo Le, prodotta da Mediaset Spagna insieme alla società Plano a Plano. Laha unaricca di colpi di scena e potrebbe appassionare non poco anche i telespettatori italiani. Il suo titolo originale è 'La Verdad' e si compone di un totale complessivo di ben sedici episodi, i quali, qui da noi in Italia, potrebbero venire assemblati in due episodi per ogni serata (le puntate in tal caso potrebbero diventare otto, ma ciò dipenderà anche dal montaggio). Paula Garcia, la ragazza scomparsa che fa ritorno a casa LaLeraccontavicenda di una giovane di 17 anni, Paula Garcia (Elena Rivera), che improvvisamente fa ritorno a casa dai suoi genitori: un fatto piuttosto strano questo, visto che Paula era stata rapita quando era soltanto una bambina. ...