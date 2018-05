Le cicatrici dell’uomo sulla terra Le immagini

vanityfair

(Di domenica 20 maggio 2018) La ferita della mano dell’uomo. È questa l’indagine al centro del lavoro di Edward Burtynsky, noto fotografo canadese, nato in Ontario da genitori ucraini. L’artista, le cuisono esposte in oltre sessanta tra i più importanti musei del mondo, tra cui la National Gallery del Canada, il museo d’Arte Moderna e il museo Guggenheim di New York, il Museo Reina Sofia di Madrid, è ospite d’onore della manifestazione fotografica Photo London. È lui il Master of Photography dell’edizione 2018. Cave, giacimenti petroliferi, miniere, dighe. Panorami immortalati in ogni angolo del mondo, dall’America alla Cina passando per l’India e l’Italia. Inquadrature realizzate dall’alto (grazie all’utilizzo di un elicottero e un drone costruito su misura) che al primo impatto sembrano surreali ma mostrano con forza le...