Lazio-Inter | formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Lazio-Inter - le formazioni ufficiali : Immobile c'è - Vecino dal 1' : Ci siamo: novanta minuti per giocarsi il futuro. Novanta minuti per prendersi la Champions in una gara secca. Lazio e Inter chiudono alla grande la Serie A 2017-18 con un vero e proprio spareggio. La ...

Lazio-Inter - la resa dei conti : notte di Champions e re del gol : Curioso che i più prolifici attaccanti della Serie A possano restare fuori dalla Coppa del Mondo e singolare che le prime due classificate del nostro campionato - Juve e Napoli - non esprimano il ...

Materazzi gioca Lazio-Inter : 'La decide Icardi'. E sul 5 maggio : 'Tutto apparecchiato perché succedesse' : Poi il difensore campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana ha anche parlato della situazione legata a Stefan de Vrij, che dovrebbe scendere in campo nella difesa di Inzaghi nonostante sia ...

Lazio-Inter - Lauro : 'Sarà il campo a stabilire il verdetto finale. È una finalissima!' : LAZIO INTER Lauro Franco Lauro , giornalista di Rai Sport , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Passione del Calcio riguardo il big match di questa sera tra Lazio ed Inter . Un giudizio anche riguardo a Roberto Mancini , nuovo ct della ...

