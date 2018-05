Lazio-Inter 2-1 La Diretta Nuovo vantaggio ?con Felipe Anderson

LIVE Lazio-Inter - Serie A in DIRETTA : 2-1 - Felipe piazza il raddoppio! Biancocelesti verso la Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, match valido per la 38^ giornata della Serie A 2018. All’Olimpico di Roma andrà in scena quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League: i nerazzurri sono obbligati a vincere in trasferta per agganciare gli avversari e sopravanzarli in virtù degli scontri diretti, ai padroni di casa basta un pareggio per tornare nell’Europa ...

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma LIVE - coreografia clamorosa - biancocelesti in vantaggio [FOTO] : Lazio-Inter e Sassuolo-Roma LIVE – Dopo le gare delle 18 continua il programma della 38^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter, partita fondamentale per la qualificazione in Champions League, due risultati su tre per la Lazio mentre l’Inter deve vincere, nell’altro match la Roma contro il Sassuolo proverà a mantenere il terzo posto. All’Olimpico spettacolo clamoroso all’ingresso delle squadre in campo, ...

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma LIVE - spettacolo incredibile all’Olimpico : coreografia clamorosa [FOTO] : Lazio-Inter e Sassuolo-Roma LIVE – Dopo le gare delle 18 continua il programma della 38^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter, partita fondamentale per la qualificazione in Champions League, due risultati su tre per la Lazio mentre l’Inter deve vincere, nell’altro match la Roma contro il Sassuolo proverà a mantenere il terzo posto. All’Olimpico spettacolo clamoroso all’ingresso delle squadre in campo, ...