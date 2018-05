L' avvertimento della Francia all' Italia

“Cosa succede ai miei occhi?” : il dramma in ospedale - dove la bella modella si era sottoposta a un intervento bizzarro ma molto di moda ultimamente. Le sue parole di avvertimento per milioni di ragazze : Una modella che sognava di conquistare le passerelle di tutto il mondo grazie alla sua bellezza e alla sua spigliatezza. E che ora si ritrova invece a fare i conti con un gravissimo problema alla vista, che è diventata “più o meno quella di una signora di 90 anni” secondo i medici che si sono occupati del suo caso. Il tutto a causa di un intervento per cambiare il colore delle pupille al quale Nadinne Bruna, 32 anni, aveva ...