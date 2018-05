Lara Saint Paul Dalla fama alla tragica scomparsa | Barbara d’Urso aggiorna i fan

Da Sanremo all'aerobica : addio a Lara Saint Paul : C'era, nella voce di Lara Saint Paul, una miscela d'altri tempi, quella potenza e quella sensualità che sono state l'apripista di un'epoca musicale. E, come tanti inconsapevoli pionieri, se ne è ...

MORTA Lara Saint PAUL/ La battaglia per difendere la figlia Guendalina : MORTA LARA SAINT PAUL: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. Aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: la battaglia legale per difendere la figlia.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 08:27:00 GMT)

morta Lara Saint Paul : Le notizie di cronaca la citano per gli incidenti - un femore rotto, un'operazione difficile - e per le battaglie disperate, come quella che la portò nel 2011, assistita da due avvocati, a citare in ...

È morta Lara Saint Paul : la cantante che duettò assieme a Louis Armstrong Video : Oggi, martedì 8 maggio è scomparsa [Video] la nota artista Lara Saint Paul. Aveva settantatre anni ed era in cura da tempo nel nosocomio di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il triste annuncio è arrivato proprio dalla sorella della cantante, Loredana. La Saint Paul lanciò l'Aerobic Dance nel nostro paese, prese parte a diverse trasmissioni televisive e al Festival di Sanremo, dove nel 1968 si esibì assieme all'indimenticabile Louis ...

È morta Lara Saint Paul : la cantante che duettò assieme a Louis Armstrong : Oggi, martedì 8 maggio è scomparsa la nota artista Lara Saint Paul. Aveva settantatre anni ed era in cura da tempo nel nosocomio di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il triste annuncio è arrivato proprio dalla sorella della cantante, Loredana. La Saint Paul lanciò l'Aerobic Dance nel nostro paese, prese parte a diverse trasmissioni televisive e al Festival di Sanremo, dove nel 1968 si esibì assieme all'indimenticabile Louis ...

Morta Lara Saint Paul/ Dal successo alla malattia : un simbolo degli anni 70 : Morta Lara Saint Paul: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. Aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: un ictus la fece peggiorare, quindi il decesso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:23:00 GMT)

Addio a Lara Saint Paul - duettò con Louis Armstrong : Le notizie di cronaca la citano per gli incidenti - un femore rotto, un'operazione difficile - e per le battaglie disperate, come quella che la portò nel 2011, assistita da due avvocati, a citare in ...

MORTA Lara Saint PAUL/ Dal successo alla malattia : l'appello disperato della figlia : MORTA LARA SAINT PAUL: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. Aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: un ictus la fece peggiorare, quindi il decesso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:00:00 GMT)

Addio a Lara Saint Paul - duettò con Louis Amstrong : Le notizie di cronaca la citano per gli incidenti - un femore rotto, un'operazione difficile - e per le battaglie disperate, come quella che la portò nel 2011, assistita da due avvocati, a citare in ...

E' morta Lara Saint-Paul - nel '68 fece coppia a Sanremo con Louis Armstrong : ROMA. È morta questa mattina, a 73 anni, la cantante Lara Saint-Paul. Malata da tempo, era ricoverata nell'hospice di Casalecchio di Reno , Bologna, . Lara Saint-Paul, che importò la ginnastica ...

E' morta Lara Saint Paul : Roma, 8 mag. , AdnKronos, - E' morta la cantante Lara Saint Paul. Silvana Areggasc Savorelli, questo il suo vero nome, aveva 73 anni; si è spenta oggi a Casalecchio di Reno , Bologna, in una struttura ...

morta Lara Saint Paul : morta la cantante Lara Saint Paul. Silvana Areggasc Savorelli, questo il suo vero nome, aveva 73 anni; si è spenta oggi a Casalecchio di Reno , Bologna, in una struttura della Fondazione Seragnoli, l'...

È morta Lara Saint Paul da Armstrong all aerobica - la carriera di una star anni 70 - People - Spettacoli : È morta a 73 anni Lara Saint Paul, cantante celebre fra gli anni Settanta e Ottanta. Da tempo sola e malata, godeva dei benefici della legge Bacchelli. L'artista, vero nome Silvana Areggasc Savorelli, ...

E' morta Lara Saint Paul. Aveva 73 anni : 18.25 E' morta, all'età di 73 anni, la cantante Lara Saint Paul. Malata da tempo, nel 1968 duettò al festival di Sanremo con Louis Armstrong. Lanciò in Italia il fenomeno dell'aerobica con una serie di videocassette, libri e dischi dedicati. Nata ad Asmara, in Eritrea, al secolo Silvana Areggasc Savorelli, debuttò a Sanremo nel 1962 con il nome d'arte di Tanya.Nel 1967, con lo pseudonimo di Lara Saint Paul,partecipò al 15° Festival della ...