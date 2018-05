L’Aquila | signora 88enne muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Berlusconi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 maggio 2018) Anna era de L’Aquila ma aveva la residenza a Palermo. Ha lavorato come impiegata della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella sua vita aveva accumulato una ricchezza di treditra denaro (due conti correnti), beni immobili e la pensione. È morta 20 giorni fa a 88 e ha deciso dire tutto quello che possedeva a Silvio. “Si era rivolta al nostro studio – ha scritto il suo legale Andrea Ferrari – per rappresentarci quanto segue. La donna, che è venuta a mancare circa venti giorni fa, nubile e senza figli, proprietaria di ben 3 immobili, diversi terreni e due conti correnti, ci aveva incaricato di predisporre un testamento olografo in favore dell’ex Presidente del Consiglio Silviocon il quale ha lavorato durante i vari mandati di quest’ultimo al governo”. In particolare, ha ...