L’Aquila | “88enne muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Berlusconi” Ma è una

(Di domenica 20 maggio 2018) “Anna C., 88enne originaria de L’Aquila morta 20 giorni fa, ha donato tredi– tra denaro (due conti correnti), beni immobili e la pensione – a Silvio Berlusconi“. La notizia era stata pubblicata su vari quotidiani e siti, ma dopo un paio di giorni in cui circolava senza alcuna smentita – e anche ilfattoquotidiano.it oggi l’aveva riportata – si è rivelata essere una bufala. Il Corriere della Sera riporta che è stata diffusa dalla F.I.R., fondazione italiana risparmiatori, che il giornale definisce “la fabbrica italiana delle fake news”. Si presenta come “un’associazione di consumatori e utenti, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro e a base democratica e partecipativa” ma nella sezione contatti del sito non riporta “né un numero fisso né nomi propri, solo un cellulare ...