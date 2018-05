L' ansia e le ' notti da leoni' | uno sguardo fenomenologico

Blastingnews

: @TroppoOnta Capiamola avrà perso notti intere nell'ansia e mai potrebbe affermare che sto 'contratto' fa cacare. - BansCollector : @TroppoOnta Capiamola avrà perso notti intere nell'ansia e mai potrebbe affermare che sto 'contratto' fa cacare. - giuseppeINTER79 : @luisellafiore Dopo aver rischiato la B appena quattordicenne, dopo aver vissuto l'ansia ben più grande del Tardini… - vandersimo_87 : RT @zucca64: Mi avete fatto riscoprire l'ansia dell'attesa della partita, l'adrenalina prima e dopo, e poi certe notti, quando diventa diff… -

(Di domenica 20 maggio 2018) I sintomi post-sbronza, li conosciamo tutti, sono tra i più svariati. Si passa dalla bocca asciutta e "impastata" ad atroci mal di testa, da nausea profonda a un generale senso di spossatezza. Insomma, uno svariato comparto di piccoli disagi fisici che ci ricordano come, la notte precedente, abbiamo assunto più alcol del consentito. Ma vi è un riflesso della sbronza passata che non viene rimarcato con altrettanta frequenza: l'. Troppo alcol e poco sonno ti rendono ansioso Vi è un'innumerevole moltitudine di ragioni per le quali la percezione del nostro corpo risulta confusa quando ci risvegliamo in seguito ad una notte brava. Percepiamo, per dirla come Sartre e Marleau-Ponty, una scissione, un dualismo della nostra esperienza percettiva che porta a una retroattività polarizzata dove i valori normativi dell'agire del nostro corpo sono momentaneamente confusi. Parte del problema è ...