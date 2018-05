Lancia figlia della convivente da viadotto dell' A14 Dopo ore | si suicida

Francavilla - Lancia la figlia da un cavalcavia e si suicida : La trattativa è andata avanti per ore nel pomeriggio di domenica 20 maggio, ma il dramma si è già consumato. Per ore Fausto Filippone, 49 anni, manager dell’azienda di abbigliamento Brioni, ha chiesto scusa per aver lanciato da un viadotto della A14 a Francavilla la figlia di dieci anni, Ludovica. Per ore lui è rimasto aggrappato alle reti esterne della protezione autostradale. Vana è stata però la mediazione dei carabinieri. Erano le venti ...

Francavilla - Lancia la figlia dal ponte sulla A14 e si suicida. Morta anche la moglie : Fausto Filippone, 49 anni, ha scavalcato la rete di protezione di un cavalcavia della A14 con la figlia Ludovica, 10 anni, che poi ha fatto cadere nel vuoto. Dopo ore di trattative con le forze dell’ordine, si è lanciato, uccidendosi. Nella mattinata era Morta anche la moglie, Marina Angrilli, cadendo dal balcone di casa, forse spinta dal marito

Orrore a Francavilla - il suicidio di Fausto Filippone : morto sul colpo come la figlia che aveva Lanciato dal viadotto : Si è suicidato Fausto Filippone, 49 anni, l’uomo che questa mattina aveva lanciato la figlia 12enne da un viadotto della A14 a Francavilla al Mare (Chieti) e che per ore aveva minacciato di buttarsi giù se qualcuno si fosse avvicinato al corpo della bambina. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo è stato visto mollare la presa della recinzione del viadotto l a cui è rimasto attaccato per ore, non si sa per aver perso ...

