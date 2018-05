Francavilla - Lancia la figlia dal viadotto e minaccia il suicidio. La compagna morta dopo una caduta dal quarto piano :

Francavilla - Lancia la figlia da viadotto e minaccia il suicidio. Morta la convivente : è caduta dal 3°piano : Francavilla AL MARE - Un giorno di follia a Francavilla a Mare. Un uomo ha lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) ed è rimasto appeso...

Francavilla - Lancia la figlia della convivente dal viadotto e minaccia il suicidio : «Scusa per quello che ho fatto» Video : Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle condizioni della ragazzina di 12 anni,caduta da un’altezza di circa 30 metri. La moglie dell’uomo è morta, a causa di traumi riportati nella caduta da un appartamento al quarto piano

Lancia figlia da viadotto dell'A14 Un uomo minaccia il suicidio Prima convivente giù dal 4° piano : Un uomo ha Lanciato la figlioletta da un ponte del viadotto Alento, sulla A14. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e personale medico. Stando ad alcune testimonianze, intorno alle 13,30, un uomo e una bambina sono stati visti scavalcare il parapetto Segui su affaritaliani.it

Chieti - Lancia la figlia da un ponte dell'A14 e minaccia il suicidio : La bimba, che dovrebbe avere circa 12 anni, ha fatto un volo di una ventina di metri. Alla base del gesto dell'uomo ci sarebbe la morte della convivente , avvenuta dopo una caduta dal quarto piano ...

Lancia figlia dal ponte su A14 : Chieti, 20 mag. , AdnKronos, - Un uomo ha gettato la figlia da un ponte sulla A14 e ora minaccia di suicidarsi. Accade a Francavilla, nel chietino. Sul posto la polizia stradale. L'uomo non permette ...

Francavilla - Lancia la figlia della convivente dal viadotto e minaccia il suicidio Video : Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle condizioni della bambina,caduta da un’altezza di circa 30 metri. La moglie dell’uomo è ricoverata a Chieti, a causa di traumi riportati nella caduta da un appartamento al quarto piano

Lancia figlia dal ponte su A14 : Chieti, 20 mag. (AdnKronos) – Un uomo ha gettato la figlia da un ponte sulla A14 e ora minaccia di suicidarsi. Accade a Francavilla, nel chietino. Sul posto la polizia stradale. L’uomo non permette ai soccorritori di avvicinarsi, minacciando di togliersi la vita. La figlia, dalle primissime informazioni, sarebbe una ragazzina di 13-14 anni.I soccorritori non sarebbero ancora riusciti a raggiungere la ragazzina, Lanciata da ...

Lancia la figlia dal viadotto sull'A14 e minaccia il suicidio : Abruzzo choc. Compagna giù dal 3° piano : morta : Un giorno di follia a Francavilla a Mare. Un uomo ha Lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) ed è rimasto appeso gridando a tutti di andare...

Francavilla - Lancia la figlia da viadotto. Morta la convivente : in mattinata è caduta dal 3°piano : Francavilla AL MARE - Un giorno di follia a Francavilla a Mare. Un uomo ha lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) ed è rimasto appeso...

Lancia la figlia dal viadotto sull'A14 e minaccia il suicidio : Abruzzo choc. Compagna giù dal 3° piano : morta : Un giorno di follia a Francavilla a Mare. Un uomo ha Lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo , Chieti, ed è rimasto appeso gridando a tutti di andare via. Venti ...

Francavilla al Mare - uomo Lancia figlia dal viadotto della A14 e minaccia di suicidarsi : Francavilla AL Mare , CH, - Momenti drammatici nei pressi di Francavilla al Mare , Chieti, dove un uomo ha lanciato una bambina dal ponte del viadotto dell'autostrada A14, all'altezza del km 390 in ...

Lancia la figlia dal viadotto sull'A14 e minaccia il suicidio : Abruzzo choc. Compagna giù dal 3° piano : morta : Un giorno di follia a Francavilla a Mare. Un uomo ha Lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) ed è rimasto appeso gridando a tutti di andare...

Francavilla - Lancia la figlia da viadotto. Ricoverata la convivente : in mattinata è caduta dal 3°piano : Francavilla AL MARE - Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta....