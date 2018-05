Lancia figlia da viadotto dell' A14 Un uomo minaccia il suicidio Prima convivente giù dal

Chieti - Lancia la figlia da un ponte dell'A14 e minaccia il suicidio : La bimba, che dovrebbe avere circa 12 anni, ha fatto un volo di una ventina di metri. Alla base del gesto dell'uomo ci sarebbe la morte della convivente , avvenuta dopo una caduta dal quarto piano ...

Francavilla al Mare - Lancia la figlia dal cavalcavia e minaccia il suicidio : Momenti drammatici a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo la figlioletta. L'uomo a sua volta minaccia in questo momento di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire.Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle condizioni della bambina. Sul posto ci sono carabinieri, sanitari del 118 e vigili del ...