Lancia figlia da ponte A14 e ora minaccia il suicidio | la compagna morta dopo la caduta

(Di domenica 20 maggio 2018) Chieti - Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo hato daldel viadotto dell'autostrada A14 una bimba edi gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. La bimba, secondo quanto contratato dai medici legali, èsul colpo. "Scusa scusa", ha ripetuto più di una volta l'uomo e le urla, si sono sentite dall'alto fino a trenta metri sotto, nel luogo dove sono potuti arrivare i cronisti, anche se è stato difficile comprendere nettamente tutte le parole. Sul posto ci sono carabinieri, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco. La tragedia che si sta consumando non è escluso possa essere collegata con ladi una donna, stamane a Chieti, da un balcone al quarto piano. Soccorsa dal 118 la donna èin ospedale per le gravi lesioni riportate, si apprende da ...