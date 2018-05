Lancia figlia da ponte A14 e dopo 6 ore si butta lui | la compagna morta dopo la caduta

Francavilla - si butta giù dal viadotto 7 ore dopo aver Lanciato la figlia della compagna. Deceduta anche la donna in mattinata : Francavilla AL MARE - Prima ha lanciato la figlia 12enne della compagna dal viadotto, poi, dopo sette ore di estenuanti trattative con i soccorritori si è a sua volta buttato nel vuoto....

Francavilla - Lancia figlia della compagna dal viadotto : morta sul colpo. Lui urla «scusa» e si suicida. La donna precipita dal terzo piano : «Scusa, scusa...». Le urla di Fausto Filippone, 49 anni, dirigente della Brioni, che oggi ha ucciso la figlia della compagna lanciandola da un viadotto sull'autostrada A14...

